Pedro Jiménez 08 FEB 2026 - 22:21h.

La expareja del concursante y presentador ha dado su opinión sobre la relación que mantiene Belén Ro con Carlos Lozano: "Se le está yendo"

Cristina Piaget y Belén Rodríguez se desmarcan de Carlos Lozano en 'GH DÚO': "Nos ha decepcionado"

Mónica Hoyos y Carlos Lozano protagonizaron una relación de amor durante alrededor de ocho años, convirtiéndose en padres de su hija Luna, nacida en julio de 2004. Es por eso que si hay alguien que conoce bien al presentador y concursante de 'GH DÚO' es su expareja, quien es su defensora en plató desde que esta edición comenzó a rodar en Telecinco y no se muestra dubitativa a la hora de dar la cara por él cuando sale su nombre en plató o ante cualquier circunstancia, como no se ha mostrado al opinar sobre el triángulo amoroso que tiene Carlos Lozano con Cristina Piaget y Belén Ro.

Y es que este triángulo amoroso tiene a los más seguidores de 'GH DÚO' pegados al reality las 24 horas: "Es una cosa como de adolescentes, pueril, echándose en cara cosas... hay celos y de todo", han sido las palabras de Ion Aramendi definiendo el triángulo amoroso, y dirigéndose a Mónica Hoyos durante la parte que ha emitido 'GH DÚO' en Mediaset Infinity, media hora antes del programa en directo en Telecinco.

Mónica Hoyos se ha mostrado directa y contundente en sus palabras: "Lo he hablado ante con Belén Borrego. Creo que a Belén se le está yendo un poco de las manos".

Las opiniones se han sucedido en el plató del programa de Telecinco, con algunas como la hija menor de las Campos defendiendo a su expareja de concurso y amiga Belén Ro, asegurando que "a lo mejor la han confundido", refiriéndose a intenciones erróneas que le ha podido dar Carlos Lozano a la colaboradora en algún momento dado en la casa. Mónica Hoyos se ha abierto paso para intentar explicarse, al ver que sus palabras habían causado gran revuelo en plató.

Mónica Hoyos tilda de "desmedida" la actitud de Belén Ro

"Tal y como conozco a Carlos, lo que yo creo es que llevan ahí un mes y hay parejas que llevamos 25 años y todavía no nos conocemos", ha dicho una Mónica Hoyos que le parece un poco "desmedida" la actitud que ha tenido Belén Ro con Carlos Lozano en su regreso a la casa de 'GH DÚO': "Entrar así pidiendo explicaciones... parecía la madre de su hija. Mi hija la llama mamá. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que la llama mamá? Ahí se le está yendo...".