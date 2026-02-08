Logo de telecincotelecinco
El sonado zasca de Mónica Hoyos a Andrea Sabatini en sus primeros momentos en plató: "¡Yo soy una de ellas!"

Mónica Hoyos y Andrea Sabatini, en el plató de 'GH DÚO'.. telecinco.es
Andrea Sabatini, tras ser expulsado en la pasada gala de 'GH DÚO' en la segunda votación de la noche que pillaba a todos por sorpresa, llegaba al plató para hablar largo y tendido con Ion Aramendi sobre sus primeras horas fuera de la casa de Tres Cantos.

El italiano le contaba en la parte de Mediaset Infinity de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' cómo está tras ser expulsado: "Un poco decepcionado porque no me lo esperaba, sin estar nominado, pero al mismo tiempo muy contento por mi paso por el programa y muy agradecido por la oportunidad que me habéis dado". Al agradecer los mensajes que ha recibido, el propio Ion Aramendi le preguntaba si "ha recibido alguna propuesta amorosa" y este respondía.

Pero esto no era todo. Miguel Frigenti le preguntaba por cómo ha trascurrido su relación con Sandra Barrios en la casa, el que reflexionaba sobre la actitud que ha tenido con ella: "Insultar como te ha insultado es imperdonable, he echado en falta por tu parte que hubieras sido un poco más duro y consecuente". "Cuando tienes una relación con una persona anterior al programa y sabes lo que has pasado con ella, no es tan fácil juzgar. Sé que cuando se enfada es porque está dolida, aunque no es justificable", respondía él.

Momento que aprovechaba Mónica Hoyos para dirigirse al italiano, con zasca incluido: "Tú te llevas mal con Cristina y Carlos, dijiste en la casa que a Carlos le votan 40 viejas en internet, esas 40 viejas te hemos echado y yo soy una de ellas, así que nada... gracias". Algo a lo que este reaccionaba: "No creo que quisiera decir eso y que ha sido sacado de contexto".

