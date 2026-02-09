Pedro Jiménez 09 FEB 2026 - 02:06h.

Mara acudirá este jueves a la casa de 'GH DÚO'. Un jueves que estará cargado de sorpresas y en donde el programa realizará un formato especial 'San Valentín', con los seres queridos de los concursantes acudiendo a la casa más famosa de la televisión y protagonizando momentos únicos e irrepetibles con el amor por bandera. La que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones 9' está muy presente en la casa, sobre todo en la boca de Juanpi... y también de Sandra y Anita. Los tres han mantenido una conversación con Mara de por medio y esta ha reaccionado en el plató de 'GH DÚO'.

Una conversación con unas palabras que nos hacen ver el escepticismo que tiene Sandra de Mara y lo que puede aportarle a su exnovio: "Si te aportase cosas bonitas me las habrías dicho. Si no me las dices es porque no hay...". Además, ha presupuesto que a lo mejor no le quiere a Juanpi "si no es detallista", como bien ha dicho este. Y vuelve a sacar el tema de los cuernos que tanto está dando de sí estos últimos días: "Que me la traigan, que la voy a dar un repasito bueno... vino para no hacer absolutamente nada".

Y por si fuera poco, Anita se ha sumado a estos comentarios que Sandra estaba propinando sobre Mara, asegurando que desde que entró Mara a la casa y se reencontró con Juanpi, "le ha desestabilizado" estos días. Por otro lado, los tres han llegado a una conclusión: creen que no interactuó mucho con Juanpi al entrar en la casa porque quiere volver al reality y sumar así más minutos de fama.

Y de nuevo ha salido el tema del lio de Sandra con Álex Girona, con una Anita metiendo leña al fuego señalando que se delató ella sola al no coger y llamar a Álex Girona y decirle que no lo contase porque "le liaría una gorda". "Ay mi Juanpi, que le han tomado el pelo como han querido", han sido las últimas palabras de Anita acompañadas de un abrazo hacia Juanpi, poniendo punto y final a esta conversación a tres con un claro mensaje a Mara.

La reacción de Mara en 'GH DÚO'

Mara ha reaccionado en el plató de 'GH DÚO', asegurando que le da "rabia" lo que están haciendo en la casa con Juanpi tanto Sandra como Anita: "Son varias las veces que ha pedido que paren ya, que se quiere quedar en blanco y hablar conmigo fuera. Están ya metiendo cizaña de más. Respeto lo que le dicen de que lo he hecho mal, pero de ahí a estar pico pala todos los días, metiéndole mierda, que es lo único que hacen... todo el día hablando de mí".

"Se están pasando un poquito de más", ha añadido Mara. Además, sobre Anita ha dicho "que tiene que estar absolutamente en todo. No sabe cómo llevar su concurso". Una Mara que tiene muchas ganas de que llegue el próximo jueves para poder hablar con Juanpi, aunque no tiene claro si le contará todo al detalle, aunque más adelante ha confesado que sí dirá "toda la verdad". En cuanto a Sandra, cree que se está "viniendo arriba": "No sé si quiere provocarme o no sé lo que está haciendo".