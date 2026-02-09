Patricia Fernández 09 FEB 2026 - 03:26h.

Carlos Lozano y Cristina Piaget, al límite con los posicionamientos de sus compañeros

¡Se resuelve el triángulo amoroso de 'GH DÚO'! Carlos Lozano, Cristina Piaget y Belén Ro se sinceran sobre sus sentimientos: "He decidido retirarme"

Compartir







Carlos Lozano, Cristina Piaget y Raquel Salazar son los nominados de esta semana y durante el 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' sus compañeros se posicionaban con el que prefieren que se marche de la casa, lo que generaba tensísimos enfrentamientos, que no cesaban durante la gala, ante lo que 'El Súper' les lazaba un importante mensaje.

Tensión entre Carlos Lozano y Anita en los posicionamientos: "Me dais igual todos"

Carlos Lozano era uno de los más señalados por sus compañeros. Una de ellas era Anita, la que cree que "tiene doble cara", como bien explicaba: "No se puede defender lo indefendible, yo a mis amigos les digo lo que hacen bien y lo que hacen mal". Lo que el expresentador no creía que era verdad: "Hacen cosas malas tus amigos y yo no te oigo decírselo". Lo que generaba un tenso momento entre ellos: "No eres quién para decirme a mí cómo me comporto yo en mi casa".

"Es incomprensible, Anita no hace su concurso, hace el de sus amiguitos. No tiene educación ni respeto, me da igual que te posiciones detrás de mí, me dais igual todos", decía Carlos, lo que no gustaba nada a su compañera: "Soy real, auténtica, me he equivocado, pero he sabido rectificar. Se ha demostrado que te da igual todo el mundo".

Carlos Lozano se enfrenta a Gloria y Antonio Canales

Pero este no era el único momento de tensión que iba a vivir Carlos. Con el posicionamiento de Gloria, ella aseguraba encontrarse entre dos aguas con él y Cristina, pero decidía ponerse detrás del exmodelo: "Tienes doble cara, no me fio, estás todo el tiempo manejando la situación y creo que ya se te está cayendo el telón". Ante lo que se defendía él: "¿Tengo que decir otra vez que no os aguanto a ninguno? Pero qué mínimo que deciros buenos días y buenas noches". Los que intercambiaban gritos y reproches: "Es el mismo discurso de siempre".

Momento en el que Carlos Lozano aprovechaba para decir algo que le había confesado Antonio Canales: "Para que se enteren sus amiguitos. Me ha dicho que los niños son unos vagos todos, que no pegan ni palo". El bailaor se reía y Lozano reaccionaba, visiblemente cabreado: "Díselo, falso. No se lo dice porque está arropado en la ratonera y no quiere salir nominado, es un auténtico cobarde. ¡Ahora le cuentas a todos lo que me cuentas a mí!"

"Eres una rata de cloaca", reaccionaba Canales y aseguraba que sus compañeros sabían todo esto: "Me gusta regalarte el oído".

Y todavía quedaba más en estos posicionamientos con Carlos. Manuel, que también se ponía tras él dejaba claro que no hay entendimiento entre ellos y no faltaban los reproches y faltas de respeto entre ellos.

Reproches y gritos entre Juanpi y Cristina en los posicionamientos

Aunque no eran los únicos. Cuando Juanpi aseguraba que prefería a Cristina fuera de la casa y daba sus argumentos: "Me parece la persona más conflictiva de la casa, insulta a los compañeros cuando quiere y como quiere". El concursante explicaba los momentos que ha vivido con ella en la casa, lo que ella no negaba: "Tiene unas provocaciones... es constante. Le dije: 'Si estuviera en la calle te pegaría una h*' Pero es que va a apretar en la llaga y metiéndose en lo que más duele". Por lo que terminaba pidiendo perdón tras la llamada de atención de Ion Aramendi ante esto: "No podemos tolerar que hablemos de violencia de esta manera, no se puede".