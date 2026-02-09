Pedro Jiménez 09 FEB 2026 - 03:03h.

Además, el italiano ha respondido a la propuesta de Ion Aramendi: "¿Te gustaría subir a la casa de 'GH DÚO' este jueves y reencontrarte con ella?"

El Súper interviene en 'GH DÚO' y da un toque de atención sin precedentes a los concursantes tras sus tremendas broncas: "Es vergonzoso"

Compartir







Andrea salió expulsado el pasado jueves en la segunda expulsión que hubo durante la gala de 'GH DÚO' que Jorge Javier Vázquez dirigió en Telecinco. Una expulsión sorpresa para los concursantes y que provocó todo tipo de reacciones. Y si hay una concursante que ha sentido su marcha esa es Anita Williams, que tenía como un gran apoyo en la casa al italiano y con quien había hecho muy buenas migas en los últimos días. Tanto que las especulaciones sobre si ambos podrían llegar a tener algo mas que una relación retumbaban entre los más seguidores. Y, por si fuera poco, Andrea ha roto su silencio este domingo en 'GH DÚO. El Debate' y sus palabras dan que pensar y mucho.

Ante la pregunta de Ion Aramendi, el italiano ha intentado desviarla con otra respuesta pero, finalmente, ha ido al grano: "¿Te gusta, sí o no?", ha preguntado el presentador. "Me gusta como amiga y le tengo un cariño especial", ha dicho Andrea.

Ion Aramendi le ha hecho otra pregunta, esta vez más concreta y directa: "¿Te gustaría besar a Anita?". Andrea ha visto eso como "demasiado" y reconoce que nunca lo ha pensado como tal: "No sé lo que va a pasar, porque no soy visionario", asegura Andrea, que ha afirmado que le gustaría "abrazarla y decirle algo bonito al oído".

La propuesta de Ion Aramendi y la respuesta de Andrea

El presentador, además, le ha propuesto ir a la casa de Tres Cantos este jueves y Andrea no se lo ha pensado: "¡Por supuesto!". Aunque nada más decirlo, cree que "no pinta mucho" allí puesto que es San Valentín y no quiere que se vea algo que no es. No obstante, habrá que esperar al próximo jueves para salir de dudas y ver si realmente hay algo más entre ellos o tan solo hablamos de una relación de amistad.

Posteriormente, el amigo y defensor de Anita Williams en plató le ha querido agradecer a Andrea cómo se ha portado con su amiga y concursante de 'GH DÚO': "Gracias por haberla tratado bien y haber sido un hombre educado y respetuoso con ella. Sinceramente, si pasa algo, estáis solteros... si surge, yo no voy a ser quién para entrar".

Algunos como Miguel Frigenti no han tardado en saltar ante esto, puesto que son varias las ocasiones en las que se le ha visto a la catalana llorar por Montoya, por lo que ha tildado todo esto como una "estrategia" de Anita Williams.