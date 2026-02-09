Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 20:52h.

Noemí Salazar se ha mostrado muy molesta con Mónica Hoyos por sus declaraciones sobre los abucheos a Carlos Lozano

Montoya regresa a España tras grabar 'Universo Calleja' y descubre el accidente de Anita Williams en 'GH DÚO': sus declaraciones

Noemí Salazar quiere que su madre, Raquel Salazar, siga concursando en 'GH DÚO' y le ha pedido a sus seguidores que voten en la app de Mediaset Infinity para expulsar a Carlos Lozano. Mónica Hoyos, por su parte, quiere que se salve de la expulsión el padre de su hija Luna, por lo que le ha pedido a sus seguidores que expulsen a la integrante de 'Los Gipsy Kings'.

Cada una de ellas está apoyando a su familiar en plató y también en las redes sociales, donde una afirmación de Mónica Hoyos ha provocado la reacción de Noemí Salazar. La modelo ha asegurado que a su ex lo abuchearon desde plató porque "estaba mucha familia de Raquel en el público y, además, todos los defensores de la pandilla van en contra de Carlos y Cristina Piaget".

Noemí Salazar le ha contestado en X diciendo que no es cierto y asegurando que las dos únicas personas de su familia que estaban en el público fueron su padre y su hermano: "Mentirosa eres Mónica, hija, fuiste tú a dar un beso a mi padre y a mi hermano y venías detrás hasta que cogimos el coche, ¡asimila que ayer el público abucheo a Carlos como nunca!".

La influencer ha mostrado también el mensaje que le ha enviado a Mónica Hoyos, que va en esa misma línea: "Mónica, ¿por qué mientes? Esto al final es un concurso, pero me parece muy sucio. Al acabar tú misma fuiste a dar un beso a mi padre y a mi hermano porque sabes que eran las únicas dos personas que había ayer en el público. Si han abucheado a Carlos hay que asimilarlo, al igual que cuando abuchean a mi madre, pero jugar así me parece un poco sucio".

