Abenohara sufre una lesión y tiene que decidir si pelear contra Sarah 'The Wrestler': "Voy a ser sincera"
Abenohara Navarro confiesa que ha sufrido una lesión: "No me veo al 100%"
Abenohara Navarro ha vuelto a acaparar todas las miradas en ‘The Ultimate Warrior’ y esta vez ha sido por una polémica decisión. Poco antes de su combate contra Sarah ‘The Wrestler’, la canaria se ha lesionado y ha comunicado a sus compañeros la posibilidad de retirarse de la última pelea del reality de MMA de Mediaset Infinity.
Debido a sus molestias en las cervicales y la ciática, la luchadora ha tenido que recibir tratamiento médico, aunque nadie le garantizaba que pudiera estar al 100% recuperada para combatir contra su rival más fuerte hasta el momento: “Me hice daño entrenando”, explicaba.
“Voy a ser sincera. No me veo al 100%. Estoy esperando a ver cómo me levanto mañana para decidir si peleo o no. Pido disculpas a todas mis compañeras”, decía. Sin embargo, sus explicaciones no han convencido del todo al resto de los guerreros: “Me tendrían que cortar la cabeza para pelear”, decía Yess Castro, visiblemente molesta.
La decisión de Abenohara Navarro en ‘The Ultimate Warrior’
Todavía con los ojos llenos de lágrimas, Abenohara Navarro se ha subido al tatami de ‘The Ultimate Warrior’ para enfrentarse a su combate con Sarah ‘The Wrestler’ y ha sido allí donde, cara a cara con su rival, ha explicado cómo se sentía: “En el último entrenamiento me he lesionado y yo ya llevaba tiempo arrastrando una lesión”, decía.
Guanyar, al escucharla hablar, ha anunciado que la participante del reality de MMA de Mediaset Infinity tenía que tomar una decisión: “Ella nos va a comunicar su decisión”, apuntaba. Ha sido entonces cuando Abenohara ha tomado el turno de palabra y ha explicado si finalmente decidía luchar.
Si quieres descubrir cuál ha sido la decisión de la canaria, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia. Sin duda, se ha vivido una de las escenas más tensas del programa y su decisión, como no podía ser de otra manera, ha traído consigo muchas reacciones.