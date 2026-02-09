Franco Tenaglia e Ibrahim se ven las caras en el tatami de 'The Ultimate Warrior'

Franco Tenaglia es ‘el rey de la calle’, uno de los luchadores más temidos y conocidos por todos los amantes del MMA. Casi siempre ha salido victorioso en todas sus peleas y su objetivo era vencer a su rival, Ibrahim, con el que ya había tenido algún que otro desencuentro en la villa de ‘The Ultimate Warrior’.

Ambos tenían más de una cuenta pendiente y ha sido en el tatami donde las han tenido que resolver, eso sí, sin palabras. Los dos luchadores se han declarado la guerra en el ring y han utilizado todas las partes de su cuerpo para intentar derrotar a su rival, aunque hay que decir que, en esta ocasión, no ha sido nada fácil para ninguno de ellos.

Franco Tenaglia e Ibrahim se enfrentan en el tatami

“Voy a morir ahí. Estoy dispuesto a morir ahí. Tengo confianza en mi cuerpo, en mi cerebro y en mi corazón. Mi Dios va a ayudarme mucho y voy a morir mañana ahí”, declaraba Ibrahim, antes de verse las caras con uno de los luchadores más temidos. “Me gusta la adrenalina y el combate. Sé que estoy construyendo un legado importante. Si hago las cosas bien, voy a ser inmortal”, aseguraba Franco Tenaglia.

Tras esas palabras, han empezado los golpes. Una lluvia de patadas y puñetazos que se han repartido entre dos rounds. El rey de la calle y El lobo han sacado a relucir su lado más fiero y ninguno de ellos quería perder. Franco Tenaglia lo ha tenido muy difícil y ha habido un momento en el que se ha planteado abandonar la pelea.

“No puedo respirar, me está reventando la costilla. No puedo, no puedo”, decía, mientras los hermanos Climent le animaban a continuar. Si quieres saber cuál ha sido la decisión del luchador y cómo ha terminado el combate, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia. ¡Ha sido una pelea brutal!