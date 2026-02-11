Patricia Fernández 11 FEB 2026 - 21:11h.

Asier Montaño cuenta todos los detalles del romance que tuvieron entre dos participantes de 'La isla de las tentaciones 9'

Helena destapa la verdad de la relación que tiene con Gilbert delante de Claudia: “No es un montaje”

Compartir







Durante el nuevo programa de 'Tentaciones Privé' en el que se ha vivido el cara a cara entre Claudia y Helena después de todo lo que ha ocurrido entre ellos, sonaba la alarma en el plató que llevaba consigo una información bomba que tiene que ver con dos participantes de 'La isla de las tentaciones 9'.

Nuestro compañero Asier Montaño entraba al plató y contaba la información: "Desde que se apagaron las hogueras de 'La isla de las tentaciones 9' ha habido muchos líos, hay uno que ha salido a la luz y que nos hemos enterado en este programa". Y les decía algo a Claudia y Helena: "Los implicados tienen que ver con las dos".

El romance entre dos solteros de 'La isla de las tentaciones 9': tres días enteros juntos en Madrid

"Un romance secreto, tres días enteros, con sus días y sus noches", explicaba Asier y daba los nombres de los dos implicados en este romance, dos solteros de 'La isla de las tentaciones 9' siendo una de ellas Noelia, la que estuvo con Gilbert en República Dominicana y Gerard Arias, que vivió su propio romance con Claudia durante el programa.

Además, nuestro compañero hablaba con Noelia, una de las protagonistas de este romance, la que relataba cómo sucedió todo y cómo estuvieron unos días juntos en Madrid, como aclaraba si hablaron después de esto y si todavía hay algo entre ellos: dale al 'play' al vídeo para enterarte de todo.