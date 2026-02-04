Patricia Fernández 04 FEB 2026 - 20:18h.

Borja habla en 'Tentaciones Privé' ante Darío de su relación actual con Almudena

Darío revela cómo fue su reencuentro con el padre de Almudena tras 'La isla de las tentaciones 9' y quién decidió que dejase de trabajar en la empresa familiar

Compartir







'Tentaciones Privé' en su segundo programa ha contado con Darío y Borja, cara a cara, en el que han abordado la relación del extentador con Almudena y cómo han llevado estos las dos partes.

Tony Spina aprovechaba este momento para preguntarle a Borja cómo está llevando Almudena que él esté haciendo bolos por su carácter, lo que este respondía: "No está influyendo en nada por cómo estoy llevando la situación, sé que para ella es difícil yo estar en otra punta de España y ella en casa porque ella no está haciendo bolos, no quiere. Entiendo de su preocupación, a mí no me ha liado nada, pero sí le molesta".

Además, Marta Peñate le preguntaba a Borja por si han discutido desde que comenzaron su relación. "Claro que discutimos, han sido tonterías, no hay un motivo aparente, un cúmulo de cansancio emocional que hemos tenido porque hemos estado encerrados tanto tiempo...", explicaba él.

El que también contaba cómo ha vivido todo lo que ha pasado con Almudena en 'La isla de las tentaciones': "Ha habido momentos en los que he podido pensar que podía ser verdad que era su paño de lágrimas, pero es que ella me ha dejado muy claros sus sentimientos y me ha demostrado. Yo no he dudado con ella".

Momento en el que Darío recordaba las discusiones que tenía con Almudena cuando eran pareja: "En mi caso también eran de ese estilo, cosas pequeñas y se hacía una bola. La situación que está empezando a vivir es lo que yo vivía".

Darío cuenta cómo fue su reencuentro con el padre de Almudena

Darío, que escuchaba muy atento las explicaciones de Borja sobre su relación con Almudena, también hablaba sobre cómo afrontó todo lo sucedido tras República Dominicana. El que contaba cómo fue su reencuentro con el padre de su expareja y quién decidió poner punto y final a su trabajo en la empresa familiar.

El antes y el después de los protagonistas tras 'La isla de las tentaciones 9'

Los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' reflexionan sobre el impacto real de la experiencia en sus vidas y confiesan si su paso por el reality supuso un punto de inflexión personal y emocional.