Patricia Fernández 04 FEB 2026 - 20:00h.

Darío responde a todas las preguntas sobre la relación con el padre de Almudena Porras en 'Tentaciones Privé'

Almudena Porras y Borja Silva son pareja: las fotos que muestran cómo ha sido su historia de amor tras 'La isla de las tentaciones 9'

En este segundo programa de ‘Tentaciones Privé’ con Marta Peñate, Darío Linero se sentaba frente a Borja para tener su cara a cara definitivo, el que además hablaba de muchos detalles de todo lo que ocurrió tras esta novena temporada de ‘La isla de las tentaciones 9’ que acabó con la ruptura de su relación de 11 años con Almudena.

Hablando de todo lo que pasó después de volver de República Dominicana, Marta Peñate preguntaba a Darío: "Tú trabajabas con el padre de Almudena, ¿cómo fue tu reencuentro con él?"

Darío explicaba que al volver de esta prueba de amor que terminaba con su relación con Almudena, él estuvo una semana en su casa mientras Almudena estaba en Madrid: "Ella me dijo que se lo iba a contar a sus padres, yo se lo conté a los míos y le dijo que cuando hablase ella, yo llamaría a sus padres". El que relataba cómo fueron sus primeras palabras con él: "Le dije lo que había pasado y me dijo que sabía que iba a pasar eso"

"El padre de Almudena no mezcla trabajo con familia, nunca lo ha hecho, es muy profesional", explicaba Darío, el que detallaba que "se ha hablado de trabajo" y que con él "no ha hablado prácticamente del tema".

Además, Marta Peñate se interesaba por si Darío se ha ido de la empresa familiar de Almudena por su cuenta o le han despedido: ¡descubre la respuesta dando al 'play' al vídeo!

