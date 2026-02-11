Logo de telecincotelecinco
Helena se rompe como nunca en su cara a cara más complicado con Claudia: “No has estado en el peor momento de mi vida”

Helena y Claudia se han visto las caras durante la última entrega de 'Tentaciones Privé'. Las dos excompañeras de 'La isla de las tentaciones 9' han intentado acercar posturas y limar asperezas, pero la tensión ha saltado entre ellas y lo que parecía que en un princpio sería algo tranquilo, por momentos han estado muy pero que muy distantes. Y es que sin duda ha habido un punto a destacar que ha sido cuando Helena se ha roto por completo ante Claudia, echándola en cara que cuando peor ha estado al salir de 'LIDLT 9', Claudia no ha estado a su lado. Y es que hay que recordar que son muchos los rumores de que Claudia y Rodri se han liado, algo que ha estado muy presente en este cara a cara.

"El último día de fiesta yo estaba llorando con Gilbert y tú estabas enfrente de mí y no me decías nada. Y yo estaba llorando tía", ha dicho por segunda vez la ex de Rodri, con los ojos vidriosos. Y es que según Helena, Claudia estaba con Rodri haciéndola caso omiso. La tensión entre ellas ha saltado y mucho, con una Claudia que no se ha callado asegurando que le puede pedir perdón por eso, pero que "no justifica lo que le está haciendo": "Me da vergüenza".

Marta Peñate ha intervenido para poner orden e intentar 'calmar las aguas': "Os pido que os respetéis. Entiendo vuestra impotencia, pero no se entiende". Tras las palabras de la presentadora, Claudia ha aclarado en cuanto a lo que se dijo sobre que había estado horas con Rodri a solas en una de las fiestas de las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' que no ha sido así: "Si he salido ha sido a una terraza, pero jamás me he ido a su casa ni nada".

Claudia ha negado que eso fuera así y, de hecho, le ha reprochado que en un momento dado también estaba llorando y nadie fue a apoyarla ni a estar con ella. Marta Peñate se ha visto obligada a intervenir de nuevo, debido a que el enfrentamiento ha ido aumentando más y más. Además, ha salido a debate el vídeo que Gilbert enseñó en su día en 'Tentaciones Privé' entre Helena y Rodri dándose un beso (también Claudia con Gilbert).

"Me da vergüenza que esto se tenga que hablar aquí porque no has tenido narices a hablarlo fuera", ha señalado Claudia, muy cabreada, diciéndole que si tiene algún problema es mejor hablarlo fuera.

