¿Gilbert y Helena, juntos? La respuesta, en 'Tentaciones Privé': "Habéis dormido cuatro noches en Granada"
Gilbert explica en 'Tentaciones Privé' qué relación le une a Helena y por qué están tan cerca tras 'La isla de las tentaciones 9'
Marta Peñate no da crédito ante la tensión entre Claudia y Gilbert en su cara a cara definitivo: "¡Un momento!"
Gilbert y Claudia han estado presentes en el estreno de 'Tentaciones Privé' con Marta Peñate, donde no han faltado las tensiones entre ellos y una infinidad de reproches, entre los que ha salido a la luz que ella podría haber roto su amistad con Helena por haber tenido con Rodri y que él ha iniciado una buena relación con Helena pero, ¿son solo amigos?
Entre todas las tensiones entre ellos, Gilbert confirmaba que lo que piensan que ha pasado entre Claudia y Rodri ha acercado a él y a Helena. Ante lo que nuestro compañero Asier Montaño daba más detalles: "La gente está viendo que habéis estado en los mismos sitios, que habéis compartido noches. Este viernes pasado coges un vuelo a Granada donde está ella y pasáis cuatro noches, incluso en su casa, a solas y habéis dormido juntos".
Algo que hacía cuestionar a Suso Álvarez si "son novios" y Gilbert lo negaba. Momento en el que Claudia se mostraba afectada con esta información: "Aunque me hubiera liado con Rodri deberíais haberme llamado, pero lo que estás haciendo por detrás de juntarme con mi ex... jamás he hecho nada con él, es lo único que tenéis vosotros a lo que aferraros".
"¿Has llegado a tener algo con Helena?", preguntaba directamente Marta Peñate y Gilbert respondía: "No, simplemente estamos juntos, nos estamos conociendo y ya está. No nos hemos liado". Pero afirmaba que la noche anterior había dormido con ella en su casa, lo que hacía reflexionar a la presentadora: "En Granada duermes con ella en la misma cama, ayer te quedas en su casa... creo que yo y todos los que estamos aquí pensamos que hay algo aquí". Y él parecía bastante claro en que podría haber algo entre ellos: "No descarto que pase algo con ella".
Claudia no se corta al hablar sobre Helena: "Me ha traicionado"
"Se está callando cosas", decía Suso apuntando a las caras de Gilbert al contestar esto, el que confesaba que "no sabía responder" ante su cuestión de si quiere seguir conociéndola: "Me cae muy bien y me he dado cuenta de que es todo lo contrario de lo que han contado de ella. La estoy apoyando porque está en el peor momento de su vida, le ha traicionado su pareja y su amiga".
Tras escuchar estas explicaciones de Gilbert, Claudia no podía evitar reaccionar, muy enfadada: "No lo he hecho. Me ha traicionado ella a mí, ¿Crees que me he liado con su novio y la meto en mi casa con mi madre y con mi padre? No he hecho jamás".