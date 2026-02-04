Tentaciones Privé 04 FEB 2026 - 20:29h.

Darío mete la pata y confirma que se lio con Érika cuando ella estaba con Rodri Sánchez

Asier Montaño y Marta Peñate han parado 'Tentaciones Privé' para soltar un bombazo que ha dejado a todo el equipo y los invitados en 'shock'. Han contado que Érika, tentadora y expareja de Darío, tiene novio, el futbolista Rodri Sánchez. Así lo ha confirmado ella a través de sus redes sociales, pero no ha sido la mayor bomba del programa, pues Aitor, soltero de 'La isla de las tentaciones 9', estuvo conociéndose con ella.

"Yo estuve conociendo a Érika. Desde el primer momento me pareció buena niña. Estuvo un par de semanas y me enrollé con ella", admitía el tentador. Según ha contado Aitor, tras un vaivén de Érika, volvió con él porque le "echaba de menos" y él tenía ganas de conocerla. Él ha confesado que estaba ilusionado con esta relación y que ambos conocían a su entorno más cercano.

"A los cinco días estaba con él"

Aitor ha desvelado que el futbolista, actual pareja de Érika, le respondió a una foto en las redes sociales y que, a partir de ahí, ella cambió su actitud. Además, él descubrió que Érika borraba las conversaciones y sospechó que ocultaba algo: "Le dije que fuera sincera. Me jodía que no fuera sincera porque estaba ilusionado, yo sabía que era por él", explicaba. "Ella me decía que no quería nada y, a los cinco días estaba con él en Doha", terminaba el soltero.

La foto que desmiente a Érika

Tras la grabación de 'La isla de las tentaciones 9', Érika comenzó con Aitor en agosto. La soltera ha negado que él conociese a su familia, pero el programa ha obtenido una imagen de Aitor con la que era su novia en ese momento y la hermana de esta, desmintiendo y dándole la razón al de Barcelona.

También descubrimos la imagen de la chapa que le regaló ella al barcelonés durante el tiempo que estuvieron juntos, con lo cual el testimonio de Aitor cobraría veracidad.

La metedura de pata de Darío

Darío ha desvelado también que él mantuvo un acercamiento con Érika mientras ella estaba hablando con Rodri Sánchez, el futbolista que es su actual pareja. Marta Peñate le ha recriminado que esté protegiendo a la tentadora y él ha reconocido que en octubre se lió con ella: "Ella conmigo no ha tenido nunca nada serio. Ella estaba conociendo a Rodri y nosotros tuvimos lo que tuvimos", decía.