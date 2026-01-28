Claudia ha mostrado las imágenes de su beso con Rodri y del de Helena y Rodri en el primer episodio de 'Tentaciones Privé'

Sale a la luz que Claudia y Helena han roto su amistad y Gilbert asegura que sabe el motivo: “Se ha acostado con Rodri”

Los dos primeros invitados de 'Tentaciones Privé' han sido Claudia Chacón y Gilbert, que han acudido al videopodcast de Marta Peñate en Mediaset Infinity a aclarar sus cuentas pendientes tras 'La isla de las tentaciones 9' y que han terminado enfrentándose por Helena Arauz. Gilbert ha acusado a su exnovia de besarse con Rodri a espaldas de Helena y Claudia ha decidido sacar las imágenes que demuestran lo ocurrido.

Harta de que se ponga en duda su vínculo con Rodri, la mallorquina ha querido dejar claro que no se besó con el madrileño a espaldas de la que era su amiga, sino que todo era parte de un juego en el que participaron varios participantes de 'La isla de las tentaciones 9' en una fiesta a la que acudieron en verano, poco después de su regreso de República Dominicana.

Claudia ha explicado que el juego consistía en pasarse el hielo "todos con todos" y que tiene las pruebas que lo confirman, que son una serie de vídeos en los que se ve a varios de ellos participando en este juego. Así, ha mostrado el vídeo en el que Gilbert se da un pico con Helena y, después, ha enseñado el vídeo en el que ella le pasa el hielo a Rodri: "Esto es lo único que tiene [Gilbert] para decir que me he liado con Rodri".

Gilbert le ha recriminado a su exnovia que le "pasa la lengua" a Rodri al traspasarle el hielo con la boca. "Pero, ¿qué importa la intensidad si estamos todos jugando al mismo juego?", ha replicado Claudia, que considera que con las imágenes que ha mostrado ha dejado claro lo que pasó en esa fiesta.

