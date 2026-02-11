Ana Carrillo 11 FEB 2026 - 14:17h.

Borja Silva ha revelado que no es novio de Almudena Porras y ha compartido la razón por la que no han formalizado su relación

Dos días después de la emisión del debate final de 'La isla de las tentaciones 9', Borja Silva y Almudena Porras acudieron a '¡De viernes!' junto a Darío Linero. Los tres hablaron de todo lo que vivieron en el programa presentado por Sandra Barneda y el onubense se declaró a la malagueña, diciéndole que quería formalizar su relación. Sus seguidores entendieron que ese fue el inicio de su noviazgo de manera oficial, pero ahora él ha explicado en un vídeo de TikTok que no es así y que por el momento no tienen la etiqueta de 'novios'.

"Tengo que aclarar esta movida", ha comentado Borja en el copy de su vídeo, en el que se ha apoyado en Almudena para explicar juntos por qué "todavía" no son novios. "Es complicado porque el señorito dijo que oficializó que nos estábamos conociendo, pero yo no escuché un '¿quieres ser mi novia?'", ha añadido la amiga de Sandra Barrios, que espera la petición formal por parte del entrenador, que ha admitido que sabe que ella "tiene ganas" de que se lo pida.

El motivo por el que todavía no se lo ha pedido es porque considera que la propuesta tiene que ser "algo íntimo" y no en un programa de televisión: "Bajo mi parecer tiene que ser algo bonito, que no se lo espere". El creador de contenido ha revelado la etiqueta con el que ha bautizado su situación actual: "Novios no somos, somos 'no-novios' como yo digo o tenemos una 'no-relación', pero ella no quiere, ella quiere que se lo pida y yo quiero que sea especial, bonito y romántico".

