Parecía que nunca iba a llegar este jueves, pero aquí está. Carlos Lozano, Cristina Piaget y Raquel Salazar se juegan una expulsión que representa el enfrentamiento entre las fuerzas opuestas de dos bandos. No es cualquier expulsión y eso se nota en la casa y fuera de la casa también. Esto ocurrirá durante la gala de San Valentín, donde los concursantes recibirán visitas y mensajes de personas muy importantes para ellos y, por llevar la contraria, esta será la gala en la que se rompen las parejas y los tríos para dar comienzo al juego individual. Por último, para quienes sobrevivan a esta noche, empezará la nueva prueba semanal: ‘El baile de San Valentín’. Una coreografía para la que tendrán varios días hasta que el público decida si superan la prueba o no. En cuanto a la de Belexa, esta noche les abandona Belén y lo de superar la prueba o no, bueno, ellos aún creen que lo intentan. Conectamos con la casa.