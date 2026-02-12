Esta noche, Cristina, Carlos o Raquel abandonará la casa de forma definitiva, comenzará el juego individual y los concursantes recibirán visitas especiales por San Valentín
Anita Williams promueve el abandono de la prueba
Esta noche, uno de los grandes protagonistas de la edición abandonará la casa de forma definitiva: Carlos Lozano, Cristina Piaget o Raquel Salazar. Además, en vísperas de San Valentín el reality sorprenderá a sus habitantes con visitas y mensajes de personas muy importantes de sus círculos más íntimos, en una noche en la que además se romperán las parejas y tríos y comenzará la competición individual para ganar el maletín.
Por último, arrancará la nueva prueba semanal, en la que los participantes afrontarán uno de los clásicos del reality: titulada 'El baile de San Valentín', en ella tendrán que preparar una coreografía con la colaboración de la coreógrafa Lola González. La audiencia podrá ver los ensayos durante los próximos días y será quien decida si la prueba ha sido superada o no. Conectamos con la casa.
Los porcentajes
JJ muestra los porcentajes para la expulsión, ¿quién será el expulsado: Carlos, Cristina o Raquel?
Manuel y Gloria reciben la visita de sus padres
Manuel sigue colgado del cielo de la nave convertido en Cupido y entra Gloria con sus dos perritos en brazos. Manuel empieza a llamarles y a pedir que lo bajen para poderlos tocar. De repente, se abre la puerta de la nave y entran los padres de Manuel y Gloria quien se emociona mucho al verlos. Manuel baja del cielo y los cuatro se funden en un emotivo abrazo junto a sus dos perritos. El padre de Manuel comenta que "en el plató solo hablan las Campos y Belén" y que tiene ganas de tener una conversación Belén pero delante de toda España. JJ le asegura que la tendrá.
Anita recibe un mensaje de su hijo
Jorge Javier conecta con Anita que se encuentra en una sala aparte de la casa y le pregunta por la persona de la que le gustaría recibir algún mensaje. Ella dice claramente que el mayor amor de su vida es su hijo y que de la otra persona, (Montoya), no espera nada porque no es el momento ni el lugar adecuado para ello. De repente, Anita comienza a visualizar unas imágenes en la pantalla de su hijo Thiago, se pone los cascos y escucha el emocionante mensaje que tiene para ella. Anita rompe a llorar en cuanto escucha a su pequeño y asegura: "Este es el mejor regalo que me habéis podido hacer".
Asi ha sido el reencuentro entre Sandra y José Luís...
La sorpresa de Gloria
Gloria también recibe una visita inesperada. El Súper la llama al confesionario y tras esperar unos minutos, entran por una escotillas su dos perritos que para ella son como sus hijos. Se llaman Carricoche y Cacahuete, y Gloria no puede evitar emocionarse al verlos.
Al mismo tiempo, su hermano Manuel se convierte en el Cupido de la noche en la nave. ¿Cuál será su misión?
José Luís se reencuentra con Sandra y con Juanpi
El Súper llama a Juanpi a la suite y se reencuentra con José Luís, el novio actual de Sandra. Por su parte, dice que José Luís le parece "un buen chaval" y que le gusta que este saliendo con Sandra, y JL asegura que no tiene ningún problema con Juanpi y que le ha gustado ver como ha sido un buen apoyo en la casa para su novia. De repente, entra Sandra en la suite y al ver a JL corre hacia sus brazos fundiéndose en un romántico beso mientras Juanpi observa desde lejos. "Yo creo que ya sobro un poco aquí", dice Juanpi quien sale de la suite tras el permiso del presentador. Sandra pregunta a su novio por su familia y por el exterior, y él le asegura que todo está bien y que su padre está enganchado al 24h. Jorge Javier les propone tener una hora sin cámaras, Sandra dice que si de inmediato y JL asegura que va a ser para hablar. Las luces se apagan, las cámaras comienzan a enfocar hacia el techo y empieza la hora sin cámaras.
Comienza la gala
Jorge Javier Vázquez da comienzo la gala y avisa que habrá sanciones en los concursantes por su actitud y sus discusiones las cuales han traspasado todos los límites. El Súper avisa a los concursantes para que se trasladen a la nave y descubren la coreografía que tendrán que realizar esta semana en la prueba semanal.
Además, los familiares de los concursantes ya están listos en el confesionario para darles una sorpresa por San Valentín, sobre todo el novio de Sandra, José Luis, que ya espera en la suite a reecontrarse con Sandra. ¿Tendrán una hora sin cámaras?