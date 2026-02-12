Los porcentajes

Berto González 12 FEB 2026 - 21:59h.

Esta noche, Cristina, Carlos o Raquel abandonará la casa de forma definitiva, comenzará el juego individual y los concursantes recibirán visitas especiales por San Valentín

Anita Williams promueve el abandono de la prueba

Esta noche, uno de los grandes protagonistas de la edición abandonará la casa de forma definitiva: Carlos Lozano, Cristina Piaget o Raquel Salazar. Además, en vísperas de San Valentín el reality sorprenderá a sus habitantes con visitas y mensajes de personas muy importantes de sus círculos más íntimos, en una noche en la que además se romperán las parejas y tríos y comenzará la competición individual para ganar el maletín.

Por último, arrancará la nueva prueba semanal, en la que los participantes afrontarán uno de los clásicos del reality: titulada 'El baile de San Valentín', en ella tendrán que preparar una coreografía con la colaboración de la coreógrafa Lola González. La audiencia podrá ver los ensayos durante los próximos días y será quien decida si la prueba ha sido superada o no. Conectamos con la casa.