A 'Tentaciones Privé' llega una última hora de la mano de Asier Montaño y no, en esta ocasión no es para las protagonistas del programa, sino para uno de sus colaboradores: "Ha llegado un mensaje muy importante para alguien que está en este plató, así que muy atentos".

Suso Álvarez reacciona a la sorpresa de Marieta por su cumpleaños

Junto a sus dos perros, Lobo y León, Marieta envía un video con motivo del cumpleaños del "papi": "Felices 33. Eres mayor, eh, pero bueno tú eres como el vino y estás mejor con los años. Nada, decirte que eres la luz que ilumina a los que estamos a tu alrededor, que te queremos muchísimo, que eres el amor de mi vida y que espero verte cumplir años una eternidad".

Suso, visiblemente afectado, reconoce que no se esperaba esta sorpresa de su "futura mujer". "Gracias a todo el equipo, no me lo esperaba. Me he emocionado", confiesa. "Suso, te queremos mucho. Esto te lo mereces y sabemos que tu boda todo va a ir genial", le señala Marta Peñate.