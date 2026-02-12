Pedro Jiménez 12 FEB 2026 - 23:55h.

La gala de este jueves se acercaba para los concursantes con la cita de San Valentín a pocos días vista y conscientes de que las sorpresas se podían suceder desde las 22:00 horas en Telecinco. Y así ha sido: Anita Williams, por ejemplo, ha recibido un mensaje inesperado de su hijo que le ha hecho romperse. Luego han ido Manuel y Gloria, Juanpi y su madre... así hasta Raquel Salazar, quien ya avisaba que le pediría matrimonio a su marido si acudía a la casa. Y así ha sido... ¡si no fuera porque él se ha adelantado!

En primer lugar, Raquel Salazar se quedaría en shock al ver sus deseos hechos realidad (o parte de ellos): un anillo de matrimonio en el salón le esperaba y solo faltaba que entrase su marido Carlos Salazar para dar rienda suelta a lo que había prometido en el Súper días antes. "Hay que formalizar la relación Jorge, que nunca se sabe", ha comentado la madre de Noemí Salazar. Tras estas palabras, ¡Carlos Salazar reaparecía! Ambos se han fundido en un cariñoso abrazo tras tantos días sin verse.

"Que te quiero pedir una cosa", le ha comunicado Raquel Salazar, ante lo que Carlos Salazar se ha adelantado confesándole que él se lo tiene que pedir a ella. "Sabemos que hace muchos años pues sabíamos que queríamos estar juntos. Entonces, quiero hacerlo ya formalmente", ha dicho un Carlos Salazar que se ha arrodillado ante el aclamo del público y ante una Raquel Salazar emocionada a más no poder. "Eres la mejor mi vida y hemos pasado mucho juntos", ha añadido Carlos Salazar.

"¡Que España entera sepa que cuando hay amor se lucha!", ha exclamado Raquel Salazar, eufórica. Después de esta pedida de matrimonio histórica e inédita en 'GH DÚO', ambos han mantenido una íntima conversación como ya lo que son: dos futuros prometidos. Carlos Salazar le ha puesto el anillo a Raquel Salazar y un nuevo abrazo se ha sucedido entre ellos.

Posteriormente, Raquel Salazar le ha dado también el anillo que tenía preparado para él. "¡Me ha pedido matrimonio Jorge!", ha señalado Raquel Salazar, tras conectar Jorge Javier Vázquez con ellos e informarles de que dispondrían de una hora con cámaras para poder hablar de lo que ellos querían y disfrutar de tiempo de calidad.