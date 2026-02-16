Ion Aramendi pide "autocrítica" a los concursantes de 'GH DÚO' y sus respuestas no dejan indiferente a nadie: "Todavía no lo he aprendido"
Desde el "llevaba dos días sin dormir" de Cristina Piaget a "gritar a los cuatro vientos" de Sandra Barrios: los concursantes reflexionan de todo lo ocurrido
Durante la gala de 'GH DÚO' hemos podido ver la secuencia al completo que ha desembocado en una decisión histórica en 'GH DÚO' sobre los concursantes. Pero en un momento dado, Ion Aramendi les ha pedido a estos "autocrítica", puesto que no han parado de echarse las culpas los unos a los otros, y las respuestas de estos no han dejado indiferente a nadie.
En primer lugar, Cristina Piaget, la princippal protagonista en la mayoría de broncas que se han sucedido y que han desembocado en la decisión de 'GH DÚO', ha señalado que llevaba varios días sin dormir y que eso ha sido lo que ha hecho que estuviera un tanto "irritable".
Además, ha mencionado su gran bronca con Manu González, arrepentida por lo que le dijo al andaluz en ese momento: "¿Aquí a qué estamos jugando?", ha dicho un Manu muy alterado sin aceptar de mucho su explicación. Cristina Piaget ha subrayado que no tiene "la templanza" para no entrar en el juego de sus compañeros cuando "la provocan": "No he aprendido, pero estoy mejorando".
El siguiente ha sido Juanpi, quien ya arremetía contra Cristina Piaget pero era frenado por Ion Aramendi para que se centrara en lo que había hecho mal: "No la debería de haber despertado. Es lo único que he hecho mal", ha dicho un Juanpi muy alterado y que se negaba a arrepentirse por su actitud ante las provocaciones de Cristina Piaget.
La siguiente en reflexionar acerca de lo que ha hecho mal y hacer "autocrítica" ha sido Sandra Barrios, quien ha criticado a Cristina Piaget y ha sido frenada también por Ion Aramendi, obligado a intervenir de nuevo: "Parece que os está costando entenderlo. La autocrítica no es criticar a los demás, es criticarse a uno mismo". No obstante, finalmente ha dicho que lo que ha hecho mal es "gritar a los cuatro vientos".
Por último, Antonio Canales ha subrayado que está haciendo un ejercicio de reflexión en los últimos días para "ser más agradable": "Para mí ha mejorado mi autocrítica, pero para ellos no".