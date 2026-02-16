Alex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026': "Me quiero poner a prueba al máximo''

Supervivientes 16 FEB 2026 - 13:43h.

La actriz de 'La que se avecina' es concursante de 'Supervivientes 2026'

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Tras salir a la luz los nombres de los tres primeros concursantes de la nueva edición de ‘Supervivientes’, llega el momento de conocer el cuarto nombre. Se trata de Alex de la Croix, cineasta, actriz, modelo y activista LGBT, entre otras muchas cosas.

Alex se presenta como concursante visiblemente ilusionada: ''Hola, soy Alex de Lacroix, soy cineasta y actriz y soy nueva concursante de 'Supervivientes' 2026'', la actriz está dispuesta a darlo todo en el reality: ''A ver, yo soy una persona que no tiene muchos miedos aparentemente, pero me quiero poner a prueba al máximo, así que nos vemos en Honduras''.

Quién es Alex de la Croix

Nació en Cádiz en 1993. Actualmente se ha posicionado como una de las artistas queer más destacadas en España. Es cineasta, actriz, modelo y activista queer, y ahora, concursante oficial de 'Supervivientes 2026'.

Además, a Alex de la Croix la podemos ver a partir de la temporada 13 de la reconocida serie 'La que se avecina' donde hace de Karma, una instagramer que comparte piso con Giorgi y Andy en el famoso edificio de la serie de Telecinco.