NOMINACIONES

Carlos Lozano tira de estrategia en unas nominaciones a la cara que pilla a todos por sorpresa: "No tengo nada que ver con ninguno"

Carlos Lozano nomina con estrategia ante todos.. Telecinco.es
Una sanción sin precedentes para todos los concursantes marcaba un 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' que, a consecuencia de esto, iba a acabar con unas nominaciones que pillaban a todos por sorpresa, las que iban a ser a la cara.

