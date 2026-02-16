Pedro Jiménez 16 FEB 2026 - 02:30h.

Los concursantes se someten a una votación express inédita en lo que llevamos de concurso y la audiencia dicta sentencia: así ha ocurrido todo

Durante la gala de 'GH DÚO' hemos vivido una votación histórica y express debido a la sanción que han recibido los concursantes por una bronca que ha habido en la casa y tras la que el programa ha tenido que tomar las medidas oportunas. Primero Gloria, luego Sandra Barrios, posteriormente Anita Williams, Juanpi y Carlos Lozano, hasta llegar a Antonio Canales, Manuel Gozález y Cristina Piaget, para que finalmente Ion Aramendi nombre al cantautor como el expulsado por la audiencia.

Los concursantes se han dirigido a la sala de expulsión y una vez allí, Ion Aramendi les ha ido nombrado a uno por uno comunicándoles quién se salvaba primero. La primera en salvarse por la audiencia ha sido Gloria, hermana de Manuel González, que se llevaba las manos a la cara de la tremenda emoción y acababa con los ojos vidriosos: "¡Gracias!".

Posteriormente, el presentador ha nombrado a Sandra Barrios, también reaccionando de manera alegre y dando un tímido salto, agradeciendo también a la audiencia, clave en la decisión de este domingo. Después, Anita Williams marcaba con sus manos el símbolo de un corazón, resoplando y consciente de la 'que se había salvado'. Y luego ha venido Juanpi: "¡Vamos!", ha exclamado el andaluz.

Carlos Lozano también se ha salvado, y le ha dicho a Anita Williams un "gracias por aplaudirme" al ver su reacción: "Sí que estaba aplaudiendo, lo que pasa es que no puedo hacerlo más fuerte", ha dicho la catalana, sembrando el desconcierto tras este extraño intercambio de palabras entre ambos.

Finalmente han quedado Cristina Piaget, Manuel González y Antonio Canales, que han dado un paso adelante: "Uno de vosotros es el expulsado", ha dicho el presentador de 'GH DÚO', tras lo que les ha preguntado si tenían unas últimas palabras. "La suerte está echada", ha dicho Manuel González. Cristina Piaget, por su parte, ha optado por agradecer a todos en caso de que ella fuera la elegida. Antonio Canales le restaba importancia, signo de los nervios que estaba viviendo en ese momento: "Si me voy pues no pasa nada, de verdad".

"La audiencia ha hablado y ha decidido que uno de vosotros acabe aquí su concurso. Vamos a descubrir quién es", ha dicho Ion Aramendi, instantes antes de pronunciar la mítica frase "la audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Antonio Canales!", ha señalado Ion Aramendi en 'GH DÚO'.

Así han reaccionado los concursantes a la expulsión Antonio Canales

Tras saber la decisión de la audiencia, los concursantes se han quedado en shock. En primer lugar, el ya exconcursante ha agradecido a la audiencia el haber podido vivir la experiencia: "Estoy muy feliz de haber pasado por aquí. Tengo ganas de descansar en mi casa. No me voy triste para nada. ¡Gracias a 'GH' y a todos vosotros! Sois los mejores". Tras estas palabras, Antonio Canales se ha despedido haciendo lo que mejor sabe: bailando.

Posteriormente, Manuel González, entre lágrimas, ha señalado que le da mucha pena que se vaya un concursante como Antonio Canales: "Me he reído mucho con él y me ha dado mucha vida... me da lástima que se vaya". Cristina Piaget es otra a la que se le ha visto muy afectada: "Después de convivir con una persona tan especial y genial... es un grande, un ser humano increíble y un genio. Y es súper culto. Nos ha enseñado muchísimo a todos. Es un gran maestro y un ilustre. Haber convivido con él... nos ha cuidado muchísimo. Es único", ha dicho la modelo.