Patricia Fernández 16 FEB 2026 - 02:43h.

Mara entra en la casa para encontrarse con Juanpi, en un cara a cara con la madre del concursante como testigo

Mara reacciona a la decisión de Juanpi de romper su relación en plena gala de 'GH DÚO': "Soy el meme de España, me han dejado en televisión"

En una gala de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' marcada por una sanción sin precedentes para todos los concursantes, Juanpi, después de descubrir por su madre el día de San Valentín en la casa de Tres Cantos la infidelidad de Mara, iba a verse las caras con ella en la 'sala de la verdad' para quitarse todas las dudas que le han surgido ante esto y explicarle si sigue adelante con la decisión de romper su relación.

Al verse en la 'sala de la verdad', Juanpi no sabía a lo que iba a enfrentarse y al ver aparecer a Mara dejaba claro que esto no le gustaba nada: "Qué poca vergüenza tienes, buscando fama, no quiero que vengas aquí más". Ella aseguraba que llegaba a "pedirle perdón y a explicarles las cosas", pero no entendía esta actitud: "¿Por qué te pones así?" Y él mostraba su enfado ante las actitudes que ha visto de ella: "Si me lo hubieras contado hubiera hecho mi programa desde antes, me quedé tranquilo desde que me lo contó mi madre".

"Soy una sinvergüenza por no habértelo contado", entonaba ella, pero Juanpi dejaba claro que se sentía engañado cuando Ion Aramendi le preguntaba por lo que siente por Mara, la que reconocía que tenía miedo de contarle lo que pasó: "Le quiero mucho y estoy enamorada de él. La he liado antes de estar contigo, no estábamos juntos. Te he fallado mintiéndote, estaba rota, no sabía ni qué hacer, he sido una cobarde como lo fuiste tú en su momento".

La madre de Juanpi, testigo de su encuentro con Mara en la casa de 'GH DÚO'

En medio de la tensión y los reproches, Carmen, la madre de Juanpi se incorporaba a este reencuentro para dar su visión sobre todo esto: "Aquí no deberían hablar cosas que luego se van a arrepentir, que lo hagan cuando salgan". La que confesaba que a ella "le gusta" Mara para su hijo, pero creía que él tenía que saber la verdad: "Se lo dije para que siguiera disfrutando de 'GH DÚO' y no lo ha hecho porque tenía la cabeza fuera. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, lo que ellos decidan yo lo apoyo".

"Quiero que tenga claro que me arrepiento de verdad, he cometido un error, puede ser que no lo perdones. Quiero hablar contigo fuera de ti, quiero que pienses en ti y no todo lo que te están metiendo en la cabeza", decía ella ante Juanpi y su madre, visiblemente emocionada, pero Juanpi no pensaba igual: "Me están abriendo los ojos, ellos me quitan la venda".

Ya a solas de nuevo, Juanpi le dejaba claro a Mara que la relación para él está rota: "Ahora mismo no somos nada, le tengo cariño porque la he querido un montón, me encantaría que no hubiera pasado nada, pero me ha destrozado". Y ella tenía claro que "siguen teniendo algo pendiente" que aclararan cuando salgan.

La conversación más dura de Mara y Juanpi

Pero antes de despedirse se abrazaban y surgía la conversación que les faltaba. "La he liado y lo siento", decía ella que se disculpaba: "Estaba acojonada, no quería esto. Lo he hecho y ya está". Mientras él le reprochaba: "¿Tú me entiendes por qué me enfado?" Y ella acababa rota: "Ya no puedo más, no vas a ver nada más, no hables más de mí, ¿sabes cómo lo estoy pasando fuera? Estoy hecha una mierda, estoy hundida y no he matado a nadie, me están reventado a comentarios malos, no tienes ni idea. No te quiero por fama".

Y al verla así, Juanpi no dudaba en abrazarla: "No quiero verte así". El que le dejaba claro que tendrán una conversación fuera y le pedía algo: "Pórtate bien".