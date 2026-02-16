Ada Sastre 16 FEB 2026 - 07:52h.

Las imágenes de la monumental bronca que ha desatado la decisión histórica de 'GH DÚO': "Son unos miserables"

La audiencia "juzga" y Antonio Canales es expulsado de 'GH DÚO' tras una "sanción sin precedentes": lágrimas y desconcierto al saber la decisión

Empezó el viernes a gestarse la bronca por la lata que Gloria se guardaba y Cristina recuperó, siendo de todos lo mismo que de nadie, tuvo una primera dueña y se la bebió la segunda. Ya por la mañana incidía Manuel en la desaparición de la lata pero fue el sábado y con Cristina tocada por haberla despertado por la noche, cuando durante la prueba estalló el conflicto que desembocó en una explosión con varias réplicas y muchos, muchísimos gritos y encaramientos también. Tal fue el alcance, que el programa ha tomado una decisión y se ha aplicado una expulsión disciplinaria. Solo que la expulsión la decidió el público entre los nominados y el resultado ha sido que Antonio Canales durmió fuera de la casa anoche. Tras esta despedida, hubo una nueva ronda de nominaciones a la cara con Carlos y Cristina encabezando el ranking. Carlos se sumó a las nominaciones de Cristina (que las hizo antes que él) y le dio tres puntos a Sandra por estrategia y pese a no ser su preferencia. No contaba con que Gloria y Anita tenían un empate y subieron también a la palestra para cumplir el mínimo de cuatro nominados. Esto nos deja con Carlos, Cristina, Sandra, Anita y Gloria expuestos hasta el jueves y votando. Para más datos, conectamos con la casa.