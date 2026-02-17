La sesión de peluquería de Manuel y Juanpi para teñirse de rosa: desde su discusión con Anita hasta su decepción con el resultado
Los concursantes han compartido su desilusión con su nuevo look: no te lo pierdas
La tarde en la casa de 'GH DÚO' ha ido de tintes. Manuel y Juanpi han decidido cambiar de pelo, pero lo han hecho con hasta dos tonos diferentes hasta dar con el que más les han encajado.
En un primer momento, los concursantes se habían teñido de rubio. Pero no les había gustado al cien por cien. Creían que el tinte era demasiado rubio y han decidido idear la fórmula para mejorarlo. Sandra, que estaba presenciando el cambio de look, les aconsejaba que se echasen un matizante para que el rubio se transformarse en blanco, aunque Manuel explica que el pelo se le ve "muy naranja" y que lo mejor era una decoloración.
Sin embargo, ha seguido dándole vueltas a su color de pelo y por eso se lo ha terminado rapando. Gloria ha decidido ofrecerse para que se rapen el pelo mientras debatía con Anita por si estaba en la altura correcta.
"Está feo lo que has hecho, le has quitado la maquinilla a mi hermana para hacerme esta desgracia, vete al rincón de pensar", le traslada Manuel con indignación.
La brutal reacción a sus cambios de look
Tras el rapado, Manuel se ha dado una ducha y Anita ha decidido echarle un tinte rosa a Juanpi. Pero ha ocurrido algo inesperado cuando, tras lavarse el producto, han caído en algo que no provocaba los efectos deseados. Han deducido que lo que han hecho ha sido un baño de color, lo que no tiene la misma potencia que un tinte. Por lo tanto, el resultado no ha sido un naranja, sino un tono más rosado entre ambas tonalidades.
Tanto a uno como a otro no les ha gustado el cambio de look. Manuel amaga con seguirse rapando si no consigue que el pelo sea más rosa, mientras que Juanpi ha aclarado que quiere estar con un gorro durante todo el programa.