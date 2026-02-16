Ana Carrillo 16 FEB 2026 - 16:53h.

El exnovio de Sandra Barrios ha recibido un consejo de Manuel González tras contarle lo ocurrido con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Mara Espinosa ha regresado a la casa de Tres Cantos porque sigue teniendo cuentas pendientes con Juanpi Vega, que decidió romper con ella el pasado jueves en la gala de 'GH DÚO' al descubrir en boca de su madre que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le había sido desleal con Álex Girona. En su reencuentro, el ex de Sandra Barrios le acusó de estar aprovechándose de la situación para seguir en el foco mediático: "Qué poca vergüenza tienes, buscando fama, no quiero que vengas aquí más"; pero Mara defendía que acudía para darle explicaciones porque sigue enamorada de él.

Juanpi dejó claro que no quiere seguir hacia adelante con su relación, pero aceptó que tienen una conversación pendiente cuando salga de la casa de Tres Cantos. La madre de él, Carmen, estuvo presente en su cara a cara y les dijo que no dijeran nada de lo que se pudieran arrepentir, además de comentar que a ella sí que le gustaba Mara como nuera.

Esta mañana, en el desayuno, Manuel González le ha preguntado a su amigo qué ocurrió ayer en su encuentro con Mara y Juanpi se ha sincerado, contándole todo lo que pasó y cómo se sintió en su reencuentro con la que ya es su exnovia. Tras escuchar su versión, el hermano de Gloria González le ha dado un consejo muy claro: "Tienes que hacer lo que te nazca, porque si te equivocas, te equivocas tú. La gente te va a decir que no hables, que no hagas, que no digas... pero esto es algo con lo que tú no te puedes quedar dentro". Tienes su conversación al completo en el vídeo que encabeza este artículo.

