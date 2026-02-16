Sandra, muy sorprendida al ver el cambio de look radical de Manuel y Juanpi en 'GH DÚO'

Ana Carrillo 16 FEB 2026 - 20:41h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se han hecho un cambio de estilismo que ha provocado la sorpresa de Sandra Barrios

GH DÚO, en directo: Juanpi y Manuel se tiñen el pelo de rosa y no les gusta el resultado

Compartir







Se dice que tras una ruptura amorosa, se viene un cambio de look radical. Ese podría ser el caso de Juanpi Vega, que ayer confirmó frente a Mara Espinosa que quería poner fin a su relación sentimental tras haber descubierto por boca de su madre en la gala anterior de 'GH DÚO' que le había sido desleal con Álex Girona y hoy ha decidido hacerse un cambio de look radical junto a Manuel González.

Han sido Anita Williams y Gloria González las encargadas de transformar el cabello de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', que han optado por una combinación bicolor de rubio platino y rosa chicle que no les ha gustado nada. Los dos se han quitado la toalla a la vez para mostrarle el resultado a sus peluqueras y también a Sandra Barrios, que se ha quedado tan sorprendida que no podía articular palabra al verlos, como puedes apreciar en el vídeo que encabeza este artículo.

Unos instantes más tarde, Manuel ha anunciado que iba a raparse y ha sido entonces cuando Sandra se ha ofrecido a rapar a su ex: "Juan Pablo, ¿te rapo?"; aunque Gloria cree que no sería buena idea y le ha animado a lucir este nuevo pelo bicolor.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: