Antía Troncoso 12 FEB 2026 - 23:41h.

La madre de Juanpi sube a la casa de 'GH DÚO' para contarle a su hijo toda la verdad sobre la infidelidad de Mara

Anita Williams estalla en llanto en 'GH DÚO' tras las inesperadas palabras de alguien fundamental en su vida: "Es el mejor regalo que me podéis hacer"

Compartir







¡Juanpi se enfrenta a la verdad! En la especial noche de San Valentín en 'GH DÚO' los concursantes reciben muchas sorpresas y reencuentros inesperados con sus familiares y parejas. Una noche llena de emociones en la que Juanpi, después de tener un encuentro a tres con Sandra y su novio José Luis, se reencontraba con su madre, que subía a la casa para contarle toda la verdad sobre la infidelidad de Mara.

En 'La isla de las tentaciones 9' Juanpi caía en la tentación con Mara, con la que decidía empezar una nueva relación una vez terminó el programa. Sin embargo, días antes de entrar a la cas de Tres Cantos, el gaditano descubría que ésta le habría sido infiel una segunda vez con Álex Giron, tras la primera infidelidad que Helena destapó en el debate final de 'LIDLT' y que él decidió perdonar.

Esta situación hizo que Juanpi entrase en 'GH DÚO con su relación pendiendo de un hilo y con plena desconfianza hacia Mara y el futuro de su noviazgo con ella. Motivo por el cual, hace un par de semanas atrás la extentadora entraba a la casa para aclararle a Juanpi todo lo sucedido y tranquilizarlo. Sin embargo, el concursante seguía con la mosca detrás de la oreja ante la posible infidelidad y la posibilidad de que hubiese ido más allá que unos besos.

Juanpi se reencuentra con su madre y descubre que Mara le ha sido infiel "del todo"

Esta noche el concursante se reencontraba con su madre y rompía en llanto nada más verla, lanzándose a los brazos de su progenitora que inmediatamente le preguntaba "qué quería saber". "Quiero saber todo. ¿Cómo está todo?", le respondía él. En ese momento su madre hablaba claro y le desvelaba a su hijo la dolorosa verdad sobre Mara: "Ya han salido pruebas, no fue solo un guarreo". Además, le pedía que disfrutase su concurso sin pensar en ella.

"Ha salido en programas y ella ha dicho que no fue solo un guarreo que ha sido hasta el final", confesaba la madre de Juanpi, que además le desvelaba su hijo que Mara ha ido al programa como colaboradora, pese a que ellos no querían. Jorge conectaba con ellos para saber cómo se encontraba el concursante ante tal información.

"Esa noche estaba de fiesta y no me contestó hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Me lo imaginaba, pero quería confirmar", le decía Juanpi al presentador, a quien, además, le comunicaba la tajante decisión que ha tomado tras saber toda la verdad sobre los cuernos que Mara le ha puesto con Álex Girona: "Se acabó".

El mensaje de Juanpi a Mara tras descubrir la infidelidad

Seguidamente, Juanpi lanzaba unas palabras dirigidas a Mara: "Que le vaya bien. A mi me ha roto el corazón. He confiado en ella al 100% y la he respetado más todavía. Espero que este arrepentid por lo menos y a mi que me olvide ya. Le he abierto las puertas de mi casa y se ha portado mal conmigo", sentenciaba el concursante.