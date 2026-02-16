La reacción de Belén Ro a un nuevo acercamiento entre Carlos Lozano y Cristina Piaget en 'GH DÚO', con una inesperada confesión: "Lo tengo clarísimo"
La colaboradora da su opinón y señala el problema que tendrían ambos como 'relación': "Es lo que les separa"
Ion Aramendi pide "autocrítica" a los concursantes de 'GH DÚO' y sus respuestas no dejan indiferente a nadie: "Todavía no lo he aprendido"
Carlos Lozano y Cristina Piaget están cada vez más cerca. Sus acercamientos se suceden en la casa de 'GH DÚO', con hace poco protagonizando un edredoning y con un feeling que crece por momentos. Belén Rodríguez, colaboradora de Telecinco y presente en el plató de 'GH DÚO' este domingo, ha reaccionado a esto. Hay que recordar que la exconcursante de esta edición de 'Gran Hermano' se salió del trío amoroso cuando todavía era concursante.
"Carlos Lozano y Cristina Piaget se van a liar en la casa. Estoy convencida de ello. Lo tengo clarísimo, en una fiesta", ha comenzado diciendo Belén Ro, muy segura de sus palabras y generando esta frase todo tipo de reacciones en plató.
No obstante, Belén Ro ha confesado el hándicap que tienen como 'relación': "El problema es que Carlos Lozano siempre espera que sea la última de Cristina Piaget (aludiendo a las actitudes que adopta en alguna ocasión la modelo con su pareja de concurso). Él se confía y, luego, Cristina vuelve a las andadas. No confían el uno del otro y este es el tema que les separa", ha concluido Belén Ro.
El nuevo acercamiento de Carlos Lozano y Cristina Piaget en la casa
Cantan, ríen, juegan... Carlos Lozano y Cristina Piaget se lo pasan de lo lindo en la casa de Tres Cantos y la complicidad se ve a simple vista. Además, no dudan en perdirse perdón mutuamente por todos los enfrentamientos que han tenido. "Me pediste disculpas, no perdón", le ha dicho Carlos Lozano, abrazándola y manteniendo con esta un fogoso momento en su cama.
No obstante, el presentador ha dejado claro en el confesionario que prefiere mantenerse con "prudencia". De hecho, según ha dicho ante el Súper, ve muy complicado que haya un acercamiento como los que han tenido antes. Y se pone en la tesitura de que estén juntos en un futuro: "Estaríamos todo el rato discutiendo".
Además, Cristina Piaget le ha confesado en la intimidad a Carlos Lozano que ella no es nada "romántica", algo que no ha recibido bien del todo Carlos Lozano, que según él es muy romántico.
Mónica Hoyos reacciona al acercamiento entre Carlos Lozano y Cristina Piaget
Mónica Hoyos también ha reaccionado a este acercamiento, asegurando que ambos se llevan muy bien y "es muy divertido" lo que tienen en la casa de 'GH DÚO'. No obstante, no les ve como pareja.