Patricia Fernández 16 FEB 2026 - 00:44h.

Raquel Salazar se dirige a todos desde el plató y se refiere a Belén Rodríguez ante sus excompañeros

El plató de 'GH DÚO' arde con el tensísimo cara a cara de Raquel Salazar y Belén Ro: "No mientas, eres demoniaca"

Raquel Salazar hacía frente en la gala dominical con Ion Aramendi a todo lo que ha pasado en la casa de Tres Cantos durante su participación en 'GH DÚO', donde no faltaba su enfrentamiento con Belén Rodríguez y también tenía la oportunidad de despedirse de sus compañeros en directo.

Después de que fuera la expulsada en un ajustado duelo contra Carlos Lozano, Raquel podía decir su último adiós a los que le han acompañado en esta convivencia y quería decirle algo a todos después de las grandes tensiones que ha habido dentro en las últimas horas: "Chicos, os quiero un montón. Por favor, calmaos, esto es un juego, llevaros bien que esto es una tontería"

Momento en el que ironizaba con las tensiones recientes que había tenido con Belén Rodríguez en el mismo plató, pero lo aprovechaba para lanzar un mensaje de calma a todos los que están dentro y no saben lo que ha pasado desde que ha salido de la casa: "Me he ido a cenar hoy con Belén, estamos de maravilla, no me llevo mal con nadie y que viva el amor y la paz". Lo que dejaba de piedra a Belén Ro al escucharla, que no podía contener algunos gestos que captaban las cámaras.

"Llevaos bien que esto no es nuestra vida, nuestra vida es lo de fuera y cuanto más amigos seamos mejor vamos a llevar la vida que bastantes problemas hay en el mundo. Os quiero y lo estáis haciendo fenomenal", terminaba diciendo Raquel y Carlos Lozano reaccionaba a su despedida: "Cómo me alegro de que nos hables así, me alegro mucho por ti, de verdad". Y todos aplaudían sus palabras.

Raquel Salazar habla de la pedida de matrimonio de su marido

Además, después de esta despedida, Ion Aramendi preguntaba en plató a Raquel Salazar por la pedida de matrimonio que le hizo su marido en la casa de Tres Cantos durante la gala de San Valentín y ella daba los detalles de cuándo será la boda.