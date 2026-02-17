Ana Carrillo 17 FEB 2026 - 14:30h.

Manuel ha hablado de Lucía con Sandra Barrios y Anita Williams y su otra exnovia, Gabriella Hahlingag, ha reaccionado

Manuel aconseja a Juanpi sobre su situación con Mara tras su encuentro en 'GH DÚO: Cuentas pendientes'

Manuel González tiene dos exnovias conocidas: Lucía Sánchez, con la que saltó a la fama participando en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', y Gabriella Hahlingag, con la que estuvo saliendo durante algunos meses el año pasado hasta su ruptura en octubre. En una conversación con Sandra Barrios y Anita Williams en 'GH DÚO', el exconcursante de 'Supervivientes' les ha hecho una confesión sobre su primera exnovia, como puedes ver en este vídeo:

El hermano de Gloria González ha comenzado la charla diciéndoles que estaba triste por no haber encontrado un amor con el que haber formado una familia y que su deseo es encontrar a una persona de la que enamorarse para tener hijos. Ha sido entonces cuando ha admitido que lo que le aportaba Lucía es lo que busca ahora en una relación.

Manuel también ha explicado que, tras haber estado distanciados mucho tiempo después de su ruptura, coincidir trabajando en 'El debate de las tentaciones' el pasado otoño les hizo volver a reconectar y ahora tienen una relación cordial: "Yo ahora mismo soy capaz de estar aquí con ella, charlando de cualquier cosa, sin remover nada, sin picarnos, ya eso pasó".

Gabriella ha visto el vídeo al completo y ha reaccionado en Instagram, escribiendo "jajajajajaja" en letras mayúsculas; un comentario que ha llamado la atención de los fans del reality, que le han pedido explicaciones sobre esas risas, ante lo que la murciana ha aclarado: "Si que Lucía le ha querido lleva razón, pero se está marcando un papelón ahora cuando de ella ha rajado lo más grande, es increíble".

