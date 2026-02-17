Ana Carrillo 17 FEB 2026 - 15:25h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Anita Williams gane 'GH DÚO'

Montoya ha ganado el galardón a Personaje del año en los Premios Iris y al pasar por la alfombra roja ha expresado su enorme felicidad por el bonito momento profesional que está viviendo, pero también ha hablado de su vida personal. Además de contestar a las preguntas sobre Cristina Porta, con la que se le relaciona desde que fueran pillados viendo un partido de fútbol juntos en el Metropolitano la semana pasada, el exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha respondido a las preguntas sobre su exnovia, Anita Williams, que se encuentra participando en la cuarta edición de 'GH DÚO'.

El de Utrera ha explicado que sus seguidores han respetado su deseo de no recibir vídeos de lo que Anita diga sobre él o en la casa de Tres Cantos, pero que ha sido inevitable "enterarse de cosas": "Una frase que digo siempre en mis bolos es que para brillar no hace falta pisar a nadie, cada uno tiene que brillar por sí mismo y si me nombra pues ya está, que le vaya bien a todo el mundo y sean felices".

Ha sido entonces cuando un reportero de 'Europa Press' le ha dicho a Montoya que Anita "lo está pasando mal" y el influencer ha dejado claro que él no quiere "que lo pase mal nadie". Sobre si le gustaría que su exnovia - que se encuentra nominada con Cristina Piaget, Carlos Lozano, Sandra Barrios y Gloria González a las puertas de la final -, ha comentado: "Que gane el mejor, a mí me encanta el formato y tengo muchos amigos allí, me gustaría en un futuro ir, pero el público es soberano, la audiencia es la que decide, son 24 horas y la frase es que no hay más ciego que el que no quiere ver ahí".

