Lo que Cristina le dijo a Anita sobre Sandra y que esta contó a la participante de 'La isla de las tentaciones 9' provoca un tenso momento entre ellas

Las imágenes de la monumental bronca que ha desatado la decisión histórica de 'GH DÚO': "Son unos miserables"

La casa de Tres Cantos no descansa y durante el minuto a minuto de lo que pasa las 24 horas en la convivencia hemos podido presenciar un tenso momento entre Cristina Piaget y Anita que tiene que ver con los fuertes enfrentamientos que se han dado en los últimos días.

Mientras Cristina fregaba en la cocina y Anita estaba también en esta estancia de la casa, Piaget aprovechaba para decirle algo a su compañera: "Ayer le dijiste a Sandra lo que te comenté y está muy dolida conmigo, la he ido a pedir perdón y está conmigo que no".

"Sí que te perdona, lo que le ha molestado es que le pidas disculpas pero que digas ella no te las ha pedido a ti por lo del otro día", explicaba Anita, pero esto no convencía a Cristina: "No, lo que te estoy diciendo es que yo ayer que te dije lo que pareció de ella y tú se lo dijiste. Lo vas a utilizar en la gala y he ido con toda mi buena fe, entonces me ha sacado esto y no pensaba que se lo ibas a decir". Momento en el que Anita explicaba el motivo por el que se lo comentó a su amiga y el contenido de su conversación: "Yo no quiero malos rollos, no voy a utilizar nada. No la he malmetido".

Cristina se mostraba dolida con que Sandra no le haya pedido perdón en algunas ocasiones: "Me parece muy fuerte eso". Y Anita pensaba que no era cómo lo estaba contando realmente: "Me acuerdo de lo que pasó".

Y cuando Anita quería continuar con la conversación, Cristina decidía terminar con este tenso cara a cara entre ellas en la cocina: "No te quiero escuchar ni hablar contigo, me das miedo, cada cosa que te digo vas y lo cuentas por ahí".

