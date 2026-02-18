Pedro Jiménez 18 FEB 2026 - 20:04h.

Nieves y Albert Barranco han protagonizado el cara a cara definitivo durante la última entrega de 'Tentaciones Privé' que se ha emitido en Mediaset Infinity. Un cara a cara que ha comenzado con un Barranco confesando que tonteó con Nieves y que fue algo recíproco. Nieves, por su parte, ha reconocido que sí es posible que hubo un tonteo, pero ha desmentido que haya habido "un guarreo".

Hay un punto en donde ambos han chocado: según Barranco, Nieves quería ir a verle a Barcelona, algo que según esta es mentira. Y es que hay que recordar que todo esto viene después de que durante el reencuentro de 'LIDLT 9', Lorenzo descubriera que Nieves había tenido conversaciones con Albert Barranco al salir de República Dominicana, por lo que este miércoles han podido aclarar todo.

Es por ello por lo que si algo hemos sacado en claro en este último videopodcast de 'Tentaciones Privé' es que, efectivamente, Nieves sí tonteo con Barranco, algo que la ex de Lorenzo había negado hasta entonces.

Salen a la luz los mensajes entre Barranco y Nieves

A todo esto se ha sumado que han salido a la luz los mensajes que verifican que, efectivamente, hubo tonteo entre ambos. Mensajes en donde hablan de todo un poco y en los que Nieves deja claro que, por ella, iría a Barcelona, ante la petición de un Barranco que le deja claro que aceptaría su visita si "no se lo dice a nadie". Los dos titubean y mucho con verse o no y, como bien ha dicho Marta Peñate después, "se ve que quiere ir Nieves a Barcelona", desmintiendo su versión dicha por ella instantes antes.

Tras salir a la luz estos mensajes ambos han mantenido un pequeño rifirrafe con versiones parecidas pero con algún matiz que otro diferente. Nieves ha dejado claro que hubo un momento en que cortó y Barranco ha aclarado que eso puede ser, pero que esas conversaciones existieron como él bien había dicho en su momento.

Olatz reacciona a los mensajes de Albert y Nieves

Olatz, presente también en el plató de 'Tentaciones Privé', ha subrayado que ya sabía que esos mensajes existían. Aún así, Barranco le dijo a la vasca que no había tonteo en esos mensajes y luego la historia fue totalmente diferente, algo que según ha contado Olatz, le molestó y mucho en su momento. "Yo siempre confío en mi pareja...", ha dicho una Olatz que señala que ha visto esas conversaciones al completo.

Olatz ha dado más detalles de cuándo descubrió estos mensajes entre Albert Barranco y Nieves y cómo le sentó: "Nos estábamos conociendo. No éramos novios. Me duelen esos mensajes aunque no estuviese con él. Me molestan un montón... me los ha ocultado por algo. Me he enterado ahora y ha pasado muchísimo tiempo". Y es que según Barranco, cuando Olatz supo todo, ambos no sabían muy bien si acabarían juntos. Aún así se arrepiente de no habérselo contado todo en su debido momento.