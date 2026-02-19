Se lía entre Gloria y Juanpi en el ensayo de la prueba de 'GH DÚO'

Ana Carrillo 19 FEB 2026 - 20:29h.

Gloria González y Juanpi Vega han tenido un rifirrafe en el ensayo de la prueba y sus compañeros se han posicionado

Montoya confiesa, en exclusiva, con quién participaría en 'GH DÚO': "Me iría con ella, me encanta"

Compartir







La nueva prueba ha convertido a los concursantes de 'GH DÚO' en actores, productores y guionistas porque tienen que sacar adelante capítulos de una serie de ficción ambientada en un centro educativo en el que los más jóvenes del grupo son alumnos, Cristina Piaget es la directora y Carlos Lozano, un profesor. En una de las lecturas de guion, se ha liado entre Gloria González y Juanpi Vega, pero han intercedido Carlos y Cristina para solventar el conflicto.

La hermana de Manuel le ha pedido al exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' que no se enfadase porque se les hubiera olvidado meter una frase crucial para su personaje, ante lo que el ex de Sandra Barrios ha explicado por qué consideraba tan importante que se incluyera esa frase. Mientras tanto, Anita Williams miraba a cámara para expresarle a la audiencia sin palabras cómo estaba viviendo la situación y, por su parte, Cristina Piaget optaba por interceder para que el conflicto no escalase.

"Por favor, un momento, somos guionistas y se puede meter, ya está metido, queremos meterlo pero es que ha habido un momento en el que nos hemos distraído", ha explicado la modelo, haciendo reaccionar a Gloria, que le ha contestado que ella no se ha distraído en ningún momento. "Lo digo por Carlos", ha aclarado Cristina, ante lo que el ex de Mónica Hoyos se ha defendido diciendo que él también quería meter esa frase y que no estaba distraído.

Carlos Lozano se ha posicionado al lado de Juanpi y finalmente el asunto ha quedado zanjado después de que Cristina haya mediado para que se llegase al acuerdo de incluir la frase y se continuase con el ensayo. En el vídeo que encabeza este artículo tienes el rifirrafe al completo, ¡dale al play!

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: