El influencer ha concedido una entrevista durante la alfombra roja de los Premios Iris donde recibió el galardón al mejor Personaje del Año

Desde que apareció en la televisión, José Carlos Montoya se ha transformado en uno de los rostros más comentados y virales de los últimos años. El sevillano saltó a la fama con su participación en ‘La isla de las tentaciones 8’, donde su intensa reacción al descubrir la infidelidad de su pareja, Anita Williams, se convirtió en un fenómeno cultural en redes sociales y medios de comunicación de varios países. La frase de Sandra Barneda “¡Montoya, por favor!” y su dramática carrera por la playa fueron objeto de innumerables memes, comentarios y análisis mediáticos.

Tal fue la relevancia mediática de este momento, que el sevillano recibió anoche durante la gala de los Premios Iris el galardón al Personaje del Año. Y en la alfombra roja de los mencionados premios, el influencer concedió una entrevista exclusiva a esta web donde no solo hizo balance de su trayectoria televisiva, sino también confesó qué mujer es la elegida para ir con él a 'GH DÚO'.

¿Iría Montoya a 'GH DÚO'?

Antes de que comenzase uno de los realities por excelencia de Telecinco, se especuló mucho si Montoya iría como pareja o trío de Anita Williams o Manuel Rodríguez. Pero el andaluz prefirió mantenerse al margen y realizar otros proyectos compaginándolos con su faceta como creador de contenido. Sin embargo, si en algún momento Montoya decidiese ir al concurso tiene muy claro que elegiría la compañía de una mujer con la que ha explicado que "se lo pasa muy bien" y que "le encanta" cómo es ella. Es una persona televisiva como él y a la que ha conocido recientemente, ¿quieres saber de quién se trata? ¡Dale al play!

Montoya se pronuncia sobre la posibilidad de tener una conversación con Anita Williams cuando ella salga de 'GH DÚO'

Hace unas semanas, José Carlos Montoya fue preguntado sobre los comentarios que su expareja, Anita Williams, ha hecho desde dentro de la casa de ‘GH DÚO’ y sobre la posibilidad de hablar con ella cuando esta abandone el programa. Antes de entrar en el concurso, la catalana llegó a afirmar que Montoya era “el amor de su vida”, pero desde entonces ha mostrado una relación cercana con otro concursante, Andrea Sabatini, que fue expulsado recientemente, y este vínculo generó un interés mediático sobre cómo estaba viviendo Montoya esos comentarios.

El andaluz aseguró a los medios que realmente no ha escuchado las declaraciones que ha hecho su ex, ya que recibe muchos clips y mensajes, pero no presta atención a ellos. Añadió que disfruta del formato de ‘GH DÚO’, aunque su enfoque actual está en seguir su propio camino y que prefiere que sus seguidores no le envíen contenido relacionado con Anita para “tener algo de paz”.

Sobre si mantendría una conversación con Anita cuando salga del reality, Montoya no cerró la puerta pero no lo confirmó, explicó que ahora mismo sigue centrado en sus proyectos personales y en su rumbo profesional. Aun así, destacó que "le desea lo mejor".