Tentaciones Privé 19 FEB 2026 - 10:00h.

El plató de 'Tentaciones Privé' está que arde y la tensión se puede palpar, después de que Asier, colaborador del programa, recordase que la semana pasada se destapara un romance secreto entre Noelia y Gerard. El programa ha contactado con el tentador para que diera su versión sobre esta relación: "Nos conocimos un día en Madrid, después de salir por ahí, quedamos y estuvimos unos días juntos", relataba.

Durante sus declaraciones, ha reconocido que ambos se dieron cuenta que lo que había entre ellos no iba a terminar en nada más que una amistad y que por eso dejaron de hablar: "No sé a cuento de qué viene. Yo hubiera preferido que se mantuviera en secreto", se quejaba el tentador. A pesar de estas discrepancias, ha afirmado que no se ha enfadado con ella por contarlo.

Además, ha aprovechado el video para mandarle un mensaje envenenado a Claudia Chacón, por un comentario que hizo la de Mallorca: "No tengo nada malo con ella, pero creo que tiene mucho que mas que callar que yo. Me parece hipócrita", recalcaba el de Tomelloso. Gerard también ha asegurado que fue Helena quién le tiró la caña a él, y no al revés.

Maica cuenta qué opina Gerard de Helena

Nieves no ha sabido qué responder y ha evitado pronunciarse claramente respecto a este asunto: "No me han contado nada porque tampoco me interesa lo que hagan por ahí. Por lo que tengo entendido Gerard le tiró la caña a ella", reconocía ella. Por su parte, Maica también se ha querido pronunciar sobre su íntimo amigo y le ha defendido, apoyando la versión de Gerard.

Finalmente, Maica ha desvelado nuevas informaciones de la relación entre Gerard y Helena: "Yo hace tiempo le saqué el tema y me dijo que no le caía muy bien, así que dudo que le haya tirado la caña", explicaba la finalista de 'GH DUO'.