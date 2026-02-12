Pedro Jiménez 12 FEB 2026 - 20:04h.

Helena y Claudia protagonizaron este miércoles en el programa de 'Tentaciones Privé' que Mediaset Infinity emitió como cada semana un tenso cara a cara lleno de reproches y con alguna que otra cuenta pendiente. No obstante, al final del videopodcast que Marta Peñate presenta desde hace dos semanas aproximadamente, ambos se dieron un emotivo abrazo acompañado de un cariñoso intercambio de palabras... con no mucho sabor a reconciliación que digamos.

Helena y Claudia se fundieron en un emotivo abrazo y Claudia no pudo evitar las lágrimas, ante lo que Helena le pedía comprensión tras su enfado con ella: "Jamás he hecho nada con Rodri", señalaría una Claudia con los ojos totalmente fundidos en lágrimas, mientras que Helena le reiteraría que por qué siguió entonces haciendo "esas faltas de respeto", como la ya tan mítica fiesta de las parejas al salir de 'LIDLT 9' en donde, según Helena, Claudia se fue con Rodri en vez de estar con ella en lo que fue uno de sus momentos más complicados.

"Me sentía sola y más con tantas niñas que me decían que se f******* a mi novio", indicó Helena. Claudia, por su parte, aseguraría que en esa fiesta "no sabía nada" y que ella también estaba con Gilbert cuando Claudia estaba mal con este. Los reproches entre ambas se sucederían, sin llegar a un punto en común y entrando en bucle. Finalmente, Claudia le pedía perdón, no sin antes apuntar que si no se ha acercado a ella es porque "no le ha dejado". "Eso es verdad", reconocería Helena.

Helena: "No me fio de ella"

Marta Peñate terminaría por interrumpir este momento para preguntarles sin hay alguna posiblidad de que la reconciliación sea ya una realidad, dando Helena un hipotético voto de confianza a Claudia: "Es que no me fio de ella", subrayaría la ex de Rodri. Unas palabras que no se separarían mucho de las de Claudia: "Nunca volvería a tener la relación de amistad que tuve con ella... las cosas que me ha hecho no me las merezco". Y es que para Helena, no hace falta que se haya liado Claudia con Rodri como para que haya visto cosas, para ella, definitorias en cuanto a su relación con Claudia.