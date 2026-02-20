Pedro Jiménez 20 FEB 2026 - 01:46h.

Compartir







Cristina Piaget ha roto a llorar en los juicios de 'GH DÚO' ante las palabras de María Jesús Ruiz, modelo, actriz y personalidad televisiva española, famosa por ganar Miss España 2004 y la primera edición de 'GH DÚO' en 2019. Esta ha sido la defensora de la ya exconcursante del realty de Telecinco en los juicios que se han celebrado y sus palabras no han podido ser más emocionantes.

La ex de 'GH DÚO' ha señalado que Cristina Piaget refleja el espíritu de 'GH': "La hemos visto llorar, equivocarse, levantarse, hemos sufrido y reído contigo. Has sido la concursante número 1 de esta edición y hablo en un gran porcentaje de la audiencia. Necesitamos más gente como tú", ante lo que la modelo no ha podido evitar romperse por completo.