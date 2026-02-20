Pedro Jiménez 20 FEB 2026 - 02:05h.

Y sí, Cristina Piaget ha salido expulsada de 'GH DÚO'. Una ya exconcursante que, como bien ha dicho Jorge Javier Vázquez, se merecía "mínimo llegar a la final". Pues bien, la reacción de los concursantes y de Carlos Lozano no se ha hecho esperar ante la entrada de Anita Williams a la casa -quien se ha medido en un todo o nada en un increíble duelo con la modelo- y que ha conseguido salir victoriosa.

Tras la expulsión, Jorge Javier se ha quedado a solas con Cristina Piaget, quien se encontraba en la sala de expulsión: "Vas a ver cómo reciben a Anita en la casa", le ha dicho el presentador desde el plató de 'GH DÚO'.

Antes de nada, la modelo ha aseverado que la noticia en la casa sería recibida con "muchísimo júbilo": "Carlos Lozano va a estar más alicaído, porque va a estar más solito. Quería seguir teniendo mi apoyo... echará de menos nuestros bailes y los apoyos mutuos", ha dicho una Cristina Piaget que ya veía venir la reacción de Carlos Lozano, creyendo que su expulsión "le afectaría bastante". Y así ha sido. "También sabe manejar bien a los bebés... al final, saldrá adelante, porque tiene experiencia y espíritu deportivo", añadía Piaget.

La reacción de los concursantes a la expulsión de Cristina Piaget

Llegado el momento, Anita Williams ha entrado a la casa de Tres Cantos y todos menos Carlos Lozano han saltado de alegría, subiendo los brazos en señal de victoria y yendo a por la catalana para abrazarla fuertemente. Mientras tanto, un Carlos Lozano completamente impasible e imperturbable ha caminado por el salón directo a darle también la enhorabuena a Anita, demostrando deportividad y fair play.

Tras este momento histórico en esta edición de 'GH DÚO', Cristina Piaget ha reconocido que lo que más le inquieta es "la carita de Carlos Lozano": "Es muy sensible, y a pesar de esa coraza y fortaleza se va a sentir indiscitublemente solo. Pero voy a seguir confiando en él... va a seguir luchando y representa a una generación de personas profesionales, buenas de corazón. Se merece seguir ahí".