Pedro Jiménez 19 FEB 2026 - 23:44h.

Ha sido la primera vez que la madre de Sandra se ha reencontrado con Juanpi en televisión: así ha ocurrido todo

Ya están aquí los clásicos juicios de 'GH DÚO', en donde los concursantes del reality de Telecinco han afrontado sus imágenes más comprometidas y el juez Pedro Chamorro ha tenido que determinar si son culpables e inocentes. Pero al margen de esto, los choques no han tardado en aparecer, momentazos y también reencuentros, como el de la madre de Sandra con Juanpi. Pero como hemos dicho antes, la tensión ha florecido por encima de todo y la madre de Sandra no ha tardado en enfrentarse a Cristina Piaget, después de que esta apareciera como "testigo sorpresa" en la sala.

En primer lugar, Sandra 'ha sido juzgada' por los altos decibelios que hay en la casa cuando grita y se ve envuelta en tensas discusiones. Una Sandra que ha reconocido que no le gusta nada verse así: "No me parece normal. Hay mucha tensión, está desde que te levantas hasta que te acuestas escuchando peleas, otro que rebusca... y llega un momento en el que uno explota y mi manera de explotar es gritar. La próxima vez me encerraré y gritaré sola".

Posteriormente, la madre de Sandra ha reaccionado a estos gritos de su hija en la casa de Tres Cantos, asegurando que no le gusta verla así: "Es verdad que se altera y que las formas es gritar. En mi casa no se porta así... entiendo que está en una casa 24 horas y que hay gente que la saca de quicio. No es normal lo que hay y sé que la buscan y explota. Las formas de ella no me gustan, pero hay que entenderla. Viene de otro reality y se le ha juntado todo. Esa casa es una bomba".

La madre de Juanpi y Cristina Piaget, cara a cara en 'GH DÚO'

Posterioremente, Cristina Piaget ha entrado como testigo y su choque con la madre de Sandra no ha tardado en llegar, después de ver unas imágenes en donde la modelo llama "zorra" a Sandra Barrios en una de las fiestas de los concursantes en la casa de Tres Cantos. "¿Te parece bonito llamarle a mi hija "zorra" y "zorrita"?", ha señalado la madre de Sandra, tras lo que ha añadido que el "perdón" suyo de después de eso no se lo cree nada.

"¿A ti qué te importa lo que haga mi hija?", ha seguido la madre, esta vez refiriéndose a unas palabras de Cristina Piaget dando a entender que no estaba muy bien la actitud de Sandra dentro de la casa con Juanpi teniendo novio fuera.

"Creo que se te ha ido un poco la lengua con eso de "zorra". Mi hija a ti no te ha insultado", ha añadido la madre de Sandra, que le ha recordado a Cristina Piaget que también tiene un hijo y que a ella le duele mucho escuchar eso de su hija. Cristina Piaget ha tildado de "intolerable" su comportamiento llamándole "zorra": "Creo que se me fue", reconociendo así su error.