Antía Troncoso 20 FEB 2026 - 01:38h.

Esta noche, los concursantes de 'GH DÚO' se enfrentaban al peso de la ley ante un juez y bajo juramento de la carta magna. Carlos Lozano acudía al banquillo como uno de los acusados, donde vivía un enfrentamiento con el exconcursante, John Guts, quien lo acusaba de manipular a Cristina Piaget durante el concurso. ¡No te lo pierdas!

En una gala tan importante como la de hoy, en la que se anunciaba el comienzo de la recta final del reality, los concursantes pasaban uno por uno por el banquillo para responder por sus actos frente a la ley. En el caso de Carlos Lozano, este se enfrentaba a las siguientes acusaciones: Ser una persona soberbia, manejar a Cristina a su antojo y ser un rompecorazones en Tres Cantos".

En el banquillo de la acusación, se sentaban Manuel González y John Guts. Tras visualizar las imágenes de las pruebas de la conducta por la que se acusaba a Carlos Lozano, este tomaba la palabra y cargaba contra Manuel y John:

"Esta gente solo dice palabrotas, la boca la tienen muy sucia", decía Carlos Lozano, que también aseguraba que Manuel al principio "era un pelota, que lo admiraba y lo quería" y luego "lo traicionó". En cuanto a John Guts, el concursante afirmaba que este lo "Empezó a nominarme desde el primer día". "Son unas hienas", sentenciaba.

"Se cree un exterminador de ratones, el creador del juego, que tiene el poder y no se ha dado cuenta de que es un participante más. No ha dejado de insultar y de creerse el rey de la casa", explicaba Manuel tras las palabras de Carlos.

John Guts, contra Carlos Lozano por manipular a Cristina Piaget

Era, en especial, el mexicano, quien se mostraba implacable contra Carlos Lozano. "Esta muy bien que hagas caso a la señoría cuando te dice que respetes los tiempos porque es lo que debes hacer: hacer caso. Escúchalo y te callas, es fácil de entender", comenzaba el mexicano antes de cargar duramente contra él por su manipulación a Cristina en el concurso.

"Tu manipulación disfrazada de amistad con Cristina está más que expuesta y está de sobra en los vídeos. Así de fácil se te cae la careta. ¿Sabes lo que más te molesta? Que te hablen bien porque tu solamente repites una palabra, que es de lo que estas hecho: mierda. Todo el tiempo te la pasas repitiendo esa palabra.

¿Es Carlos Lozano culpable de rompecorazones en Tres Cantos?

Además, Belén Ro y Cristina Piaget, que se habían unido al juicio de Carlos Lozano en calidad de defensoras del mismo, eran una parte importante de otra de las acusaciones a las que se enfrentaba el concursante. ¿Es Carlos Lozano un rompecorazones?

"Estaba ilusionada. Cristina, Carlos y yo hemos sabido solucionar nuestros problemas y no creo que nadie deba meterse", defendía Belén a Carlos Lozano. Además, añadía: "Acusan a Carlos de ligar y estar con todas... Efectivamente, Carlos Lozano con su brillo, luz y magia, es el único que ha ligado en 'Gran Hermano' y todos los marichulos se han comido una mierda".

Tras conocer la palabra de todos los presentes en el juicio y tras un alegato final, Carlos Lozano conocía el veredicto de la audiencia, que lo declaraba: Inocente. Una sentencia que el concursante celebraba por todo lo alto con Cristina Piaget y Belén Ro. ¡Se han dado un beso a tres! ¡No te pierdas el momentazo!