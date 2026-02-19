Manuel bromea fingiendo unas lágrimas en un cara a cara con Belén Ro en los juicios de 'GH DÚO': el momentazo

GH DÚO Madrid, 19 FEB 2026 - 22:32h.

Manuel González ha escuchado al juez del 'reality' en un incónico momento

El contenido que merecemos: sesión de tintes en el pelo

La recta final de 'GH DÚO' ya ha comenzado y con ello, los juicios del 'reality' que dejand todo tipo de momentazos: desde la tensión entre los concursantes hasta el humor por simular un verdadero procesamiento.

Mónica Hoyos y Belén Ro han sido las testigos de acusación en el 'juicio' contra Manuel González, al que le acusaban de ser "provocador" e "insultar con metáforas". "Me considero culpable", afirmaba el gaditano como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Al concursante le recordaban algunos desencuentros con sus compañeros como el día que despertó con "caceroladas" al algunos de ellos o cuando ha discutido con Cristina Piaget. "Prefiero hacer ruido a que alguien me suelte cosas por la boca", respondía él.

La inesperada reacción de Manuel González

Mónica Hoyos le echaba en cara la razón por la que no tomaba esas mismas actitudes con el otros como Juanpi o Sandra Barrios. "Ha habido bromas para todos", confesaba Manuel González. Pero el momentazo ha llegado cuando Belén Ro le lanzaba sus reproches y la reacción del gaditano estaba llena de humor e ironía.

Manuel González fingía unas lágrimas al escuchar de su compañera que es "la nada más absoluta". "Le agradecería que no diera un meeting", aseguraba él.

Finalmente, el juez ha declarado "culpable" a Manuel González de los cargos que le acusaba contra sus compañeras Belén Ro y Mónica Hoyos. Él reaccionaba también con humor y aseguraba cuál podía ser su verdadera condena ante los cargos. "Cenar con Belén [Rodríguez] mañana, eso si que es un castigo", señalaba como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.