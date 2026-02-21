Carlos con toda la casa para él

Primeras palabras de Cristina Piaget en Instagram tras su expulsión de 'GH DÚO': "Siento que he ganado"

Carlos Lozano acerca posturas con sus compañeros tras la expulsión de Cristina: "me arrepiento de haber discutido en la casa"

Ayer fue el primer día sin Cristina en la casa, y se notó. Carlos andaba algo decaído, pero sus compañeros no dudaron en mostrarle su apoyo, insistiendo en que están ahí para él. Lo cierto es que Carlos parece haber acercado posturas con ellos; ayer le vimos hablar con Gloria sobre las discusiones que ambos han tenido en la casa, tanto entre ellos como con otros compañeros. Carlos confesó sentirse arrepentido por haber perdido los papeles en alguna ocasión. De hecho, la casa sin Cristina parece mucho más tranquila, todo hay que decirlo.

Por otro lado, los habitantes de Tres Cantos siguen grabando los capítulos de su prueba semanal, y parecen estar bastante satisfechos con el resultado. Veremos qué opina el público.

Con todo esto, conectamos con la casa. Descubre aquí la última hora de GH DÚO.