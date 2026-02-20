Ana Carrillo 20 FEB 2026 - 13:02h.

Cristina Piaget ha reaparecido en redes tras su salida de la casa de Tres Cantos

De la euforia de Noemí Salazar a la decepción de Belén Rodríguez: las reacciones a la expulsión de Cristina Piaget de 'GH DÚO'

Cristina Piaget o Anita Williams. Una de las dos era la expulsada por la audiencia de 'GH DÚO' y ambas esperaban nerviosas que Jorge Javier Vázquez anunciase la decisión de los espectadores, que con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity quisieron que la que había sido compañera de dúo de Carlos Lozano saliera de la casa de Tres Cantos. Tras su paso por plató, la modelo se marchó al hotel con sus dos "pilares", su amiga Laura y su sobrina Carlota, con las que ha grabado unos stories para Instagram.

Cristina ha aparecido muy sonriente en compañía de Laura y Carlota y ha explicado que su felicidad es fruto de haber visto tantos mensajes de apoyo de seguidores de 'GH DÚO': "Estoy disfrutando del momento y flipando en colores con todo el cariño que he recibido, me he emocionado muchísimo. Estoy abrazando a mis dos grandes pilares: Laura y mi sobrina Carlota".

En sus stories, ha compartido muchos mensajes cariñosos de colaboradores con los que coincidió anoche en la gala, como Miguel Frigenti o María Jesús Ruiz; y esta mañana ha grabado un nuevo story para volver a mostrar su gratitud con sus fans: "No quería empezar el día de hoy sin daros las gracias; yo me siento que he ganado en otro nivel, aunque no sea el concurso, a un nivel personal por recibir todo el cariño que he recibido de cada uno de vosotros".

"Todavía estoy digiriendo todo porque no me lo puedo creer: he pasado como de que me estén apuñalando todo el rato a recibir tanto cariño y solamente quería daros las gracias, ¡nos vemos prontito en plató!", ha terminado diciendo Cristina Piaget, que se muestra feliz tras su paso por la cuarta edición de 'GH DÚO'.

