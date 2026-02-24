GH DÚO 24 FEB 2026 - 09:26h.

Este martes 24 de febrero a las 23:00h, en Telecinco

¡No te pierdas una noche de infarto!

Manu González y Carlos Lozano protagonizarán un duelo determinante en una noche en la que ambos concursantes se enfrentarán a su último cara a cara en la Sala de la Verdad sin saber que Anita fue salvada anoche.

Antes de conocer la decisión de la audiencia, compartirán, además, unas curvas de la vida muy especiales centradas en sus historias amorosas, que incluirán sorpresas inesperadas para ellos.

Por otro lado, los concursantes recibirán una información crucial e inédita en la historia del formato que influirá directamente en la recta final del concurso. A solo dos días de la proclamación de los finalistas y del inicio de sus campañas, el programa dará un paso decisivo que condicionará el camino hacia una fase final que se presenta más compleja de lo que puede parecer.

