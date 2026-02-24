El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

24 FEB 2026 - 09:01h.

Se nos prometió para hoy algo que nunca ha sucedido antes en toda la historia de Gran Hermano. Puestos a fabular sobre lo que pueda ser muchos han hablado de una posible repesca. Es cierto que en la anterior edición de GH Dúo la repesca llegó en la gala 7 (se corresponde con la del pasado jueves), pero todo indica que esta vez habrá dos galas menos, por lo que sería una repesca algo tardía. Con todo, imposible no es. El inconveniente que le veo es muy simple: no es nada inédito. Tampoco lo sería el nombramiento de jefes de campaña para los finalistas, ni que eligieran a su +1, con quien compartir el premio. Todo eso se ha hecho ya. No nos esteraremos de lo que tienen entre manos hasta esta noche, pero antes me voy a permitir el lujo de hacer mi propia apuesta al respecto.

Se me ocurre que propusieran al espectador un intercambio entre dentro y fuera de la casa. Se trataría de una elección doble: un concursante todavía en juego sería intercambiado por un exconcursante. De forma que habríamos de elegir el que salga y quien entre para ocupar su lugar. No entraré en dar nombres, cosa que dejo decida libremente la audiencia. Esta es una mecánica nunca probada, por lo que respondería a lo anunciado. Por otro lado, cumpliría dos objetivos igualmente interesantes: la salida de un concursante poco querido y el regreso de otro al que se eche de menos. Ambas votaciones bien podrían ser en positivo, tanto para decidir quien no queremos que salga como para elegir a quien debe reincorporarse al juego. Me gustaría ver algo así, si no es en esta ocasión en una futura.

Todos son rivales, pero no necesariamente enemigos

En Gran Hermano no todos los rivales son enemigos. Se puede cooperar, compartir e incluso sentir afecto por un rival sin percibirlo en ningún momento como un enemigo. Hacia estos mostramos una empatía genuina porque los consideramos “de los nuestros”. Con quienes sí son percibidos como enemigos se activa un comportamiento más estratégico. La bondad auténtica con unos es cálculo con otros. Acusan a Carlos Lozano de ser distinto en el día a día y en las galas, lo cual es completamente normal. En la casa hay convivencia y en las galas un teatro estratégico. Es imprescindible rebajar la tensión a diario en la casa para no vivir una guerra permanente. Esto es supervivencia psicológica y social. Pero en la gala pueden necesitar marcar perfil, diferenciarse y construir un relato. Esto es supervivencia competitiva.

Carlos se adapta en la convivencia pues con lo contrario lograría convertirse en el eterno conflictivo, aumentaría su desgaste y estaría justificando el rechazo del grupo. Al mostrar su perfil más combativo en las galas está recuperando protagonismo y reforzando su rol de outsider, lo cual fácilmente podrá activar la simpatía del público. Esto no solo se logra estando en minoría, es imprescindible ofrecer algo más. Carlos necesita dejar claro que convive con sus compañeros de encierro, pero no ha dejado de ser antagonista en ese escenario. ¿Es contradictorio? No, muy al contrario me parece complementario y necesario de cara al concurso, además de responder a un pulso natural, no siempre planificado.

Lo que quieren sugerir es que Carlos no se comporta de manera natural, forzando de manera interesada el conflicto en las galas. Como si ellos no hicieran algo parecido, con tan solo una diferencia: van descubriendo su juego porque se lo cuentan entre ellos. Decía Gloria González ayer: “Actúo con bondad hacia él para que después no se diga que lo hemos aislado nosotros”. Está reconociendo que su conducta no nace de la empatía sino de la gestión de su propia imagen. Supedita sus acciones a la imagen que quiere ofrecer de cara al espectador. Gloria tiene miedo a ser vista aquella concursante que aisló, o contribuyó a aislar a Carlos. Lo hiciera sola o en compañía de otros. Por su parte, Juanpi Vega afirmaba: “Me gusta hablar con él para que no se sienta solo, y así también conozco su visión y estrategia”. Su objetivo es más noble, ya que la primera motivación es prosocial (que no se sienta solo)¨y la segunda estratégica (obtener información).

Esto es un juego donde la convivencia y el juego están entrelazados, siendo a menudo complicado de diferenciar. No es nada raro que la empatía y el cálculo coexistan. Y llegados a este punto me surge la siguiente pregunta: ¿en un entorno tan hiperobservado como es el de esa casa existe la bondad interesada o todo está contaminado por la conciencia de estar siendo juzgado por el espectador? Debo volver entonces a la dicotomía entre rival y enemigo. Con los afines no nos comportamos igual que con quienes no lo son. Gloria no está descubriendo al espectador lo mala persona que es, sino simplemente que no considera a Carlos uno de los suyos. Lo mismo sucede con Juanpi y los demás. Otra cosa es que hace nada Sandra Barrios fuera para Carlos un poco la niña de sus ojos y ahora esté deseando que sea la próxima expulsada, junto a Manuel González. Gloria y Juanpi son sus salvados en esta recta final del concurso, los únicos con quienes le gustaría llegar a la final. Y esta es una decisión no condicionada por el juego, es real que con ellos tiene mayor afinidad. También puede depender de una simple cuestión de química entre ellos.

El que fuera grupo mayoritario sigue manteniendo cierta cohesión porque cada día son menos y necesitan un refuerzo mutuo frente al único representante de lo que fuera la minoría. Carlos está solo frente al resto, pero tiene carisma suficiente para lograr el apoyo emocional del público. Los de la mayoría quieren evitar la percepción de injusticia o aislamiento y que eso pueda jugar a favor del aislado. También les preocupa que este aplique esquemas aprendidos de su participación en el reality anterior, sin tener en cuenta la potencia de la redención como motor dramático. Carlos quedó a las puertas del triunfo y ahora una parte de la audiencia pretende evitar que se repita esa misma historia. “En el otro reality jugó con la misma estrategia y no voy a dejar que se salga con la suya, porque aquí no se está excluyendo a nadie”, afirmaba Gloria. En realidad, más que copiar su propio juego lo que le interesa a Carlos es demostrar una evolución y que ha aprendido de la anterior experiencia, lo cual mantiene la tensión narrativa.

Renegando de Antonio Canales y otras fisuras entre los “isleños”

Digo que dentro del grupo de los “isleños” (no es que sean nativos de una isla, sino que son así llamados por el reality en el que se dieron a conocer, salvo Gloria, que ejerce de familiar de isleño) hay pocas fisuras y mantienen la cohesión, aunque entre Gloria y Juanpi hubo algo de tensión tras las penúltimas nominaciones. Donde el grupo se comienza a resquebrajar es en el recuerdo a los ausentes. Por el momento, han empezado ya a desmontar el personaje de Antonio Canales y poco les ha faltado para ponerle pingando. “La audiencia lo ve todo y también vio la parte mala de Canales y eso no le ha gustado a la gente”, decía Gloria, aludiendo también a lo que pudiera decir en el ‘confe’ y ellos desconocen todavía.

“Con Canales te podías reír, pero nosotros ya le hablamos de algunas cosas que no estaban bien, como lo de los garbanzos y lo del café. Cruzó límites en ciertos momentos”, seguía diciendo Gloria. No era un discurso suyo exclusivamente, sino que venían a darle la razón Sandra y, ¡oh, sorpresa!, Manuel. Se trata del mismo Manuel que lloró la marcha del bailarín y ha declarado después que ha sido la persona más importante para él en la casa, se supone que después de su hermana y a un nivel semejante al de Raquel Salazar. Menudos aliados se buscó Manuel, lo mejor de cada casa. Si supiera que ahora Raquel y Canales andan demostrando en el plató que son los mayores reventados que hubo nunca entre todos los exconcursantes de las distintas modalidades de Gran Hermano. Quedo a la espera de comprobar el próximo objetivo de este grupo, de quien van a intentar desmarcarse ahora.

La otra pequeña fisura aparecida entre los “isleños” fue provocada por un post en el juicio de la audiencia a los concursantes que siguen en el juego. El pasado domingo leían un mensaje dirigido a Anita Williams donde se la acusaba de no ser clara con sus compañeros y haber hablado mal de Manuel y Gloria a sus espaldas. Si atendemos a la enérgica reacción de Anita diríamos que es una información cierta, aunque debo ser sincero diciendo que no me consta que esto haya sido así. También es posible que sucediera como decía esa espectadora y lo tenga borrado de mi memoria. En todo caso, da igual si es cierto o falso, porque sus compañeros se lo van a creer igualmente. Esto demuestra lo fácil que es intoxicarles solo introduciendo un dato falso o no fácilmente comprobable.

Visto desde la óptica de la otra parte, no parece que confiaran mucho en Anita cuando dan crédito a algo dicho por una espectadora sin entrar a cuestionarlo en ningún momento. Parecían convencidos de que Anita les había traicionado, aunque esto no va a condicionar las nominaciones de esta noche. Si el expulsado es Carlos tendrán que nominar a todos sus afines a tres de sus afines, salvando solo a uno. Lo mismo si saliera Manuel, ya que nominarían a Carlos con total seguridad, y entre los afines deberían salir los otros dos nombres, salvando de nuevo solamente a uno.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta, con otra expulsión decisiva y algo inédito que ardo en deseos de conocer. Esperar que se comporten en plató Canales y Salazar es una fantasía propia de este gato soñador.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]