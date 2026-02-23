GH DÚO 23 FEB 2026 - 23:29h.

Manuel y Sandra le dan la razón a Gloria tras criticar a Antonio Canales

Gloria ha aprovechado una conversación distendida tras la siesta junto a su hermano, Manuel, y Sandra Barrios en la habitación para hacer balance del paso de sus compañeros por el concurso. En concreto, han comentado la experiencia de Cristina Piaget y de Antonio Canales, y la gaditana no ha dudado en mostrarse sincera al valorar la participación del bailaor.

"La audiencia lo ve todo y también vio la parte mala de Canales, mas lo que diría en el confesionario que no sabemos y eso no le ha gustado a la gente", explicaba Gloria, convencida de que el público percibe cada detalle de la convivencia y forma su opinión no solo por lo que ocurre en la casa, sino también por la actitud general que transmite cada concursante. Según ella, esa imagen más tensa o polémica habría pesado en la percepción exterior del artista.

Además, la hermana de Manuel ha intentado sacar el lado positivo del concurso de su compañero y de la actitud de este dentro de la casa, aunque ha sido crítica con él: "Te podías reír y demás, pero nosotros también le tuvimos que decir que había cosas que no estaban bien, como lo de los garbanzos y lo del café", reconocía. Con estas palabras, Gloria dejaba claro que, aunque ha habido momentos de complicidad y diversión, también se vieron en la obligación de marcar límites y señalar comportamientos que consideraban inapropiados para una convivencia sana.

"Cruzó límites en ciertos momentos"

Durante esa conversación, Gloria también ha reconocido que Canales "cruzó límites en ciertos momentos". Manuel y Sandra le han dado la razón, afirmando que los comportamientos de Antonio Canales no han sido correctos dentro de una convivencia. Los tres coincidieron en que vivir bajo el mismo techo exige empatía, respeto y capacidad de autocrítica, cualidades que, a su juicio, fallaron en determinadas situaciones.